Ваучер як внесок за іпотеку — що змінилося у програмі «єОселя» Сьогодні 15:42 — Кредит&Депозит

Житловий ваучер дозволять використовувати як перший внесок за «єОселею»

В Україні планують змінити механізм використання житлового ваучера в межах програми «єВідновлення» та поєднати його з державною іпотечною програмою «єОселя». Йдеться про можливість використання житлового ваучера як першого внеску за кредитом на житло. Розповідаємо, хто зможе це зробити та що ще важливо знати.

Як працюватиме новий механізм

на покриття першого внеску за кредитом. Як йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України, уряд уже схвалив зміни, які дозволяють поєднати компонент «Житло для ВПО з ТОТ» програми «єВідновлення» з іпотекою «єОселя». Фактично це дає можливість спрямовувати житловий ваучер не лише на пряму купівлю житла, а й

На старті програма буде доступна для визначених категорій ВПО, але повноцінний запуск залежить від ухвалення змін до законодавства у сфері іпотеки. Зокрема, йдеться про законопроєкт № 15335, який зараз розглядає Верховна Рада.

Коли запрацює і що важливо знати

Після ухвалення необхідних змін житловий ваучер можна буде використовувати як частину розрахунку за іпотечним кредитом у межах «єОселі». Очікується, що наступні етапи фінансування цього компонента стартуватимуть уже найближчим часом, орієнтовно з вересня.

Водночас важливо, що йдеться не про додаткову грошову допомогу, а про інструмент оплати житла, який зменшить суму першого внеску.

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Розробником змін до відповідних урядових постанов виступило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Раніше ми повідомляли , що ветерани та сімʼї полеглих героїв зможуть отримати пільгову іпотеку «єОселя» під 3%. Держава компенсуватиме процентну ставку до 3% протягом перших 10 років, до 6% — з 11 року. Такі зміни почнуть діяти через місяць. Також діятимуть нові норми площі житла для всіх учасників програми.

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