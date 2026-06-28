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Чи потрібно сплачувати податки з виграшів і призів: пояснення Податкової

Особисті фінанси
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Виграш в лотерею
Виграш в лотерею
Виграші в лотереях, конкурсах і розіграшах в Україні вважаються доходом і підлягають оподаткуванню. Водночас у більшості випадків переможцям не потрібно самостійно сплачувати податки. Цей обовʼязок покладається на організатора розіграшу або оператора лотереї.
Про це повідомили у Державній податковій службі.

Хто сплачує податки за виграш

Якщо йдеться про лотерею, податковим агентом виступає її оператор. Саме він нараховує, утримує та перераховує до бюджету податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (5%).
Аналогічний механізм діє і для рекламних акцій та конкурсів — податки сплачує організатор розіграшу, а переможець отримує вже «чисту» суму.
Наприклад, якщо учасник виграв 10 000 гривень у рекламній акції, організатор утримає 2 300 гривень податків (1 800 гривень ПДФО та 500 гривень військового збору). На руки переможець отримає 7 700 гривень.

Як оподатковуються негрошові призи

Окремо оподатковуються негрошові виграші — смартфони, техніка, автомобілі чи туристичні поїздки.
У таких випадках податок нараховується на вартість отриманого подарунка. Для розрахунку податку застосовується спеціальний коефіцієнт, визначений Податковим кодексом України.
До цього Finance.ua зазначав, що обсяг транспортного податку, який сплачують власники елітних автівок, за січень-травень 2026 року зріс на 47,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року та сягнув 140,2 млн грн
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
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