70% нових клієнтів українських банків відкривають рахунки через «Дію» Сьогодні 07:43 — Фінтех і Картки

Більшість клієнтів українських банків відмовляються від паперових документів під час відкриття рахунків і обирають цифрову верифікацію через застосунок «Дія».

Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков із посиланням на результати опитування банків, які інтегрували сервіс.

За даними дослідження, близько 70% клієнтів банків-партнерів обирають «Дію» під час відкриття рахунку.

«За результатами опитування 24 банків-партнерів, які інтегрували Дію, — паперові ксерокопії та ручне введення даних остаточно в минулому. Рекорд швидкості онбордингу клієнта зараз становить усього 93 секунди», — зазначив Борняков.

Серед основних причин переходу банків і клієнтів на цифрові інструменти:

мінімізація людського фактору та помилок під час введення даних;

зниження операційних витрат і часу на перевірку документів;

зростання конверсії завдяки спрощенню процедури реєстрації.

Банки з найвищими показниками

Як повідомила пресслужба «Дії», найвищу частку використання «Дії» для верифікації клієнтів зафіксовано в таких банках:

Радабанк, МТБ Банк, Бізбанк — 100%;

Банк Власний Рахунок — 90%;

Асвіо Банк — 86%;

ПУМБ — 80%.

Зокрема, у monobank відкриття рахунку може тривати лише 93 секунди завдяки інтеграції з «Дією».

Як працює цифрова верифікація

Ключовим інструментом є функція мультишерингу документів, яка дозволяє передавати одразу кілька цифрових документів у межах одного запиту.

Процес виглядає так:

Користувач натискає кнопку або сканує QR-код на ресурсі банку. Обирає необхідні документи. Підтверджує запит за допомогою «Дія.Підпису» та надсилає копії.

Користувачі можуть передавати:

паспорт або ID-картку;

довідку про доходи;

закордонний паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідки на проживання;

довідку ВПО;

актові записи (про народження, шлюб, розлучення, зміну імені);

пенсійне посвідчення;

документи про освіту;

студентський квиток;

посвідчення ветерана;

водійське посвідчення;

техпаспорт.

У застосунку планують розширити перелік доступних документів. Зокрема, очікується додавання довідок ОК-5 та ОК-7, що має розширити можливості використання сервісу для бізнесу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що небанківські фінансові установи вже можуть підключатися до сервісів застосунку «Дія» для ідентифікації та верифікації клієнтів під час кредитування. Для підключення до сервісів компанія має бути ліцензованою, пройти перевірку, заповнити анкетні дані та пройти авторизацію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.