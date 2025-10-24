Як українцям за кордоном оформити довіреність
Українці, які тимчасово проживають за межами країни, часто потребують оформлення довіреності, щоб хтось міг представляти їхні інтереси в Україні. Такий документ необхідний для операцій з нерухомістю та транспортом, отримання спадщини, соціальних виплат або участі у судових справах.
Міністерство юстиції пояснило, як саме оформити довіреність за кордоном, щоб вона була чинною в Україні.
Зробити нотаріально посвідчену довіреність можна двома шляхами:
- через закордонну дипломатичну установу України — тобто посольство або консульство;
- через іноземного нотаріуса у країні вашого перебування.
Обидва варіанти є законними, але мають свої особливості, переваги та недоліки.
Оформлення через консульство або посольство України
Головна перевага цього способу — довіреність не потребує перекладу чи легалізації, вона відразу чинна на території України.
Як оформити документ:
- Записатися на прийом через сервіс е-Консул, обравши відповідну нотаріальну дію.
- Підготувати електронний проєкт довіреності або перелік повноважень, які ви хочете надати.
- Особисто прибути до установи з необхідними документами: паспортом громадянина України (внутрішнім або закордонним), реєстраційним номером платника податків, копією паспорта довіреної особи, документами, що підтверджують легальне перебування в країні, іншими документами — залежно від змісту довіреності.
- паспортом громадянина України (внутрішнім або закордонним),
- реєстраційним номером платника податків,
- копією паспорта довіреної особи,
- документами, що підтверджують легальне перебування в країні,
- іншими документами — залежно від змісту довіреності.
- Оплатити консульський збір.
Після оформлення довіреність реєструється в Єдиному реєстрі довіреностей. Якщо у дипломатичної установи немає доступу до реєстру, реєстрацію можна провести вже в Україні — через державного або приватного нотаріуса.
Мінуси цього варіанту: запис до консульства може займати багато часу, а добиратися до нього часто доводиться за сотні кілометрів. Тому, якщо документ потрібен терміново, варто розглянути інший варіант.
Оформлення довіреності у місцевого (іноземного) нотаріуса
Українці за кордоном можуть оформити довіреність у будь-якого місцевого нотаріуса. У такому разі документ складається іноземною мовою і підпорядковується законодавству країни, де його оформлено.
Після цього потрібно забезпечити:
- переклад довіреності українською мовою;
- легалізацію або апостилювання документа (залежно від країни).
У деяких країнах, наприклад у Польщі та Чехії, легалізація не потрібна — документи визнаються автоматично.
Для інших країн (США, Канада, Велика Британія, більшість держав ЄС) необхідно проставити апостиль — спеціальний штамп, який підтверджує справжність підпису і печатки.
Зазвичай апостиль ставить міністерство юстиції тієї країни, де оформлено довіреність. Деякі нотаріуси можуть замовити апостиль самостійно — це варто уточнити заздалегідь.
Після повернення в Україну довіреність слід перекласти українською мовою та засвідчити переклад у нотаріуса. Після цього документ набуває чинності й може використовуватися на території України.
