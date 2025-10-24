0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як українцям за кордоном оформити довіреність

78
Як українцям за кордоном оформити довіреність
Як українцям за кордоном оформити довіреність
Українці, які тимчасово проживають за межами країни, часто потребують оформлення довіреності, щоб хтось міг представляти їхні інтереси в Україні. Такий документ необхідний для операцій з нерухомістю та транспортом, отримання спадщини, соціальних виплат або участі у судових справах.
Міністерство юстиції пояснило, як саме оформити довіреність за кордоном, щоб вона була чинною в Україні.
Зробити нотаріально посвідчену довіреність можна двома шляхами:
  • через закордонну дипломатичну установу України — тобто посольство або консульство;
  • через іноземного нотаріуса у країні вашого перебування.
Читайте також
Обидва варіанти є законними, але мають свої особливості, переваги та недоліки.

Оформлення через консульство або посольство України

Головна перевага цього способу — довіреність не потребує перекладу чи легалізації, вона відразу чинна на території України.
Як оформити документ:
  1. Записатися на прийом через сервіс е-Консул, обравши відповідну нотаріальну дію.
  2. Підготувати електронний проєкт довіреності або перелік повноважень, які ви хочете надати.
  3. Особисто прибути до установи з необхідними документами: паспортом громадянина України (внутрішнім або закордонним), реєстраційним номером платника податків, копією паспорта довіреної особи, документами, що підтверджують легальне перебування в країні, іншими документами — залежно від змісту довіреності.
  4. паспортом громадянина України (внутрішнім або закордонним),
  5. реєстраційним номером платника податків,
  6. копією паспорта довіреної особи,
  7. документами, що підтверджують легальне перебування в країні,
  8. іншими документами — залежно від змісту довіреності.
  9. Оплатити консульський збір.
Після оформлення довіреність реєструється в Єдиному реєстрі довіреностей. Якщо у дипломатичної установи немає доступу до реєстру, реєстрацію можна провести вже в Україні — через державного або приватного нотаріуса.
Мінуси цього варіанту: запис до консульства може займати багато часу, а добиратися до нього часто доводиться за сотні кілометрів. Тому, якщо документ потрібен терміново, варто розглянути інший варіант.
Читайте також

Оформлення довіреності у місцевого (іноземного) нотаріуса

Українці за кордоном можуть оформити довіреність у будь-якого місцевого нотаріуса. У такому разі документ складається іноземною мовою і підпорядковується законодавству країни, де його оформлено.
Після цього потрібно забезпечити:
  • переклад довіреності українською мовою;
  • легалізацію або апостилювання документа (залежно від країни).
У деяких країнах, наприклад у Польщі та Чехії, легалізація не потрібна — документи визнаються автоматично.
Для інших країн (США, Канада, Велика Британія, більшість держав ЄС) необхідно проставити апостиль — спеціальний штамп, який підтверджує справжність підпису і печатки.
Зазвичай апостиль ставить міністерство юстиції тієї країни, де оформлено довіреність. Деякі нотаріуси можуть замовити апостиль самостійно — це варто уточнити заздалегідь.
Після повернення в Україну довіреність слід перекласти українською мовою та засвідчити переклад у нотаріуса. Після цього документ набуває чинності й може використовуватися на території України.
Раніше Finance.ua повідомляв, які є вимоги до форми та змісту довіреності в Україні, який строк її дії та хто може посвідчити документ.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems