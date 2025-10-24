Як українцям за кордоном оформити довіреність Сьогодні 08:25

Як українцям за кордоном оформити довіреність

Українці, які тимчасово проживають за межами країни, часто потребують оформлення довіреності, щоб хтось міг представляти їхні інтереси в Україні. Такий документ необхідний для операцій з нерухомістю та транспортом, отримання спадщини, соціальних виплат або участі у судових справах.

Міністерство юстиції пояснило , як саме оформити довіреність за кордоном, щоб вона була чинною в Україні.

Зробити нотаріально посвідчену довіреність можна двома шляхами:

через закордонну дипломатичну установу України — тобто посольство або консульство;

через іноземного нотаріуса у країні вашого перебування.

Читайте також МЗС запустило цифровий нотаріат для українців за кордоном

Обидва варіанти є законними, але мають свої особливості, переваги та недоліки.

Оформлення через консульство або посольство України

Головна перевага цього способу — довіреність не потребує перекладу чи легалізації, вона відразу чинна на території України.

Як оформити документ:

Записатися на прийом через сервіс е-Консул, обравши відповідну нотаріальну дію. Підготувати електронний проєкт довіреності або перелік повноважень, які ви хочете надати. Особисто прибути до установи з необхідними документами: паспортом громадянина України (внутрішнім або закордонним), реєстраційним номером платника податків, копією паспорта довіреної особи, документами, що підтверджують легальне перебування в країні, іншими документами — залежно від змісту довіреності. паспортом громадянина України (внутрішнім або закордонним), реєстраційним номером платника податків, копією паспорта довіреної особи, документами, що підтверджують легальне перебування в країні, іншими документами — залежно від змісту довіреності. Оплатити консульський збір.

Після оформлення довіреність реєструється в Єдиному реєстрі довіреностей. Якщо у дипломатичної установи немає доступу до реєстру, реєстрацію можна провести вже в Україні — через державного або приватного нотаріуса.

Мінуси цього варіанту: запис до консульства може займати багато часу, а добиратися до нього часто доводиться за сотні кілометрів. Тому, якщо документ потрібен терміново, варто розглянути інший варіант.

Читайте також Купити авто за довіреністю — чому це міф

Оформлення довіреності у місцевого (іноземного) нотаріуса

Українці за кордоном можуть оформити довіреність у будь-якого місцевого нотаріуса. У такому разі документ складається іноземною мовою і підпорядковується законодавству країни, де його оформлено.

Після цього потрібно забезпечити:

переклад довіреності українською мовою;

легалізацію або апостилювання документа (залежно від країни).

У деяких країнах, наприклад у Польщі та Чехії, легалізація не потрібна — документи визнаються автоматично.

Для інших країн (США, Канада, Велика Британія, більшість держав ЄС) необхідно проставити апостиль — спеціальний штамп, який підтверджує справжність підпису і печатки.

Зазвичай апостиль ставить міністерство юстиції тієї країни, де оформлено довіреність. Деякі нотаріуси можуть замовити апостиль самостійно — це варто уточнити заздалегідь.

Після повернення в Україну довіреність слід перекласти українською мовою та засвідчити переклад у нотаріуса. Після цього документ набуває чинності й може використовуватися на території України.

Раніше Finance.ua повідомляв , які є вимоги до форми та змісту довіреності в Україні, який строк її дії та хто може посвідчити документ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.