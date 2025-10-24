ФГВФО отримав 4,4 млрд грн від ліквідованих банків Сьогодні 16:12

ФГВФО отримав 4,4 млрд грн від ліквідованих банків

Протягом січня-вересня 2025 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 4,4 млрд грн. Зокрема, у вересні надійшло 89,4 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Фонду.

Звідки надійшли ці кошти

46,3 млн грн банки отримали від погашення кредитів.

Також 27,2 млн грн склали надходження від реалізації активів.

Ще 6,8 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами.

А 2,5 млн грн — від оренди майна та 6,6 млн грн — з інших джерел.

«Під час ліквідації банків Фонд гарантування вкладів прагне забезпечити максимальні надходження для подальшого здійснення розрахунків із кредиторами. Загалом з початку року до банків в управлінні Фонду надійшло майже 4,4 млрд грн. У воєнних реаліях ці кошти надзвичайно важливі для українського бізнесу. Також протягом усього року спостерігаємо тенденцію до збільшення надходжень від погашення кредитів. У 2025 році вони становлять уже 386,8 млн грн, а тільки у вересні частка погашення кредитів у сумі надходжень до банків сягнула близько 52%», — зауважила директорка Фонду Олена Нужненко.

Лідерами за сумою надходжень у вересні 2025 року стали:

АТ «МР Банк» — 33,5 млн грн;

АТ «Укрбудінвестбанк» — 21,7 млн грн;

АТ «Комінвестбанк» — 9,5 млн грн;

АТ «Мегабанк» — 7,8 млн грн.

У ФГВФО зазначили, що кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній законодавством.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.