ФГВФО отримав 4,4 млрд грн від ліквідованих банків

укр
35
Протягом січня-вересня 2025 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склала 4,4 млрд грн. Зокрема, у вересні надійшло 89,4 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Фонду.

Звідки надійшли ці кошти

  • 46,3 млн грн банки отримали від погашення кредитів.
  • Також 27,2 млн грн склали надходження від реалізації активів.
  • Ще 6,8 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами.
  • А 2,5 млн грн — від оренди майна та 6,6 млн грн — з інших джерел.
«Під час ліквідації банків Фонд гарантування вкладів прагне забезпечити максимальні надходження для подальшого здійснення розрахунків із кредиторами. Загалом з початку року до банків в управлінні Фонду надійшло майже 4,4 млрд грн. У воєнних реаліях ці кошти надзвичайно важливі для українського бізнесу. Також протягом усього року спостерігаємо тенденцію до збільшення надходжень від погашення кредитів. У 2025 році вони становлять уже 386,8 млн грн, а тільки у вересні частка погашення кредитів у сумі надходжень до банків сягнула близько 52%», — зауважила директорка Фонду Олена Нужненко.
Лідерами за сумою надходжень у вересні 2025 року стали:
  • АТ «МР Банк» — 33,5 млн грн;
  • АТ «Укрбудінвестбанк» — 21,7 млн грн;
  • АТ «Комінвестбанк» — 9,5 млн грн;
  • АТ «Мегабанк» — 7,8 млн грн.
У ФГВФО зазначили, що кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній законодавством.
Payment systems