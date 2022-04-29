Борги за комуналку у квартирах, у яких ніхто не живе — Finance.ua
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Борги за комуналку у квартирах, у яких ніхто не живе

Вчора 14:00Особисті фінанси
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В Україні борги за комуналку нараховують навіть за ті квартири та будинки, які порожні або навіть зруйновані. Механізм нарахування відбувається автоматично: якщо споживач не передає показання лічильника, то для підрахунку використовують соціальний норматив споживання.
Про це розповів UBR голова Спілки споживачів Олег Попенко.
Постачальники комунальних послуг не мають повної інформації щодо того, які квартири зруйновані. Крім того, якщо квартира порожня, а власники не подали показники лічильників, відбувається нарахування за соціальними нормативами споживання.
«Програма не знає, чи зруйнований будинок. Величезна кількість людей у Київській області отримали платіжки за газ та електроенергію, хоча їхні будинки повністю знищені. Адже реєстру пошкодженого житла поки що немає», — пояснює експерт.
Однак після того, як влада збере повну інформацію про зруйновані будинки, а українці в порожніх будинках і квартирах подадуть актуальні показники, борги можуть списати.
Загалом рівень оплати комуналки скоротився: через погіршення економічної ситуації, втрату роботи, багато сімей не мають грошей на оплату комуналки.
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За матеріалами: Обозреватель
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