Уряд розширив програми енергопідтримки для ОСББ

Уряд розширив програми підтримки для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Тепер ОСББ та ЖБК можуть одночасно скористатися грантом і пільговим кредитом для придбання одного й того самого енергообладнання.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Україн Олексій Кулеба.

Йдеться про поєднання двох інструментів — частину вартості покриває грант, решту можна профінансувати кредитом.

Що покриває грант

За рішенням уряду, підготовленим Мінрозвитку та Мінекономіки, розширено можливості грантової підтримки та спрощено умови участі.

Грантовий компонент через Фонд енергоефективності передбачає компенсацію:

до 70% вартості сонячних електростанцій, систем зберігання енергії та теплових насосів;

до 50% вартості генераторів.

Це дозволяє суттєво зменшити початкові витрати на модернізацію будинку.

Подати заявку на грант можна тут.

Як працює кредитна частина

Ту частину вартості обладнання, яка не покривається грантом, ОСББ можуть профінансувати за рахунок пільгового кредиту.

Кредит можна оформити під 0% у 43 банках-партнерах програми «5−7-9%».

Максимальна сума — до 3 млн грн строком до 3 років.

Дізнатися деталі про кредити та подати заявку можна за посиланням

Таким чином, грант і кредит доповнюють один одного та дозволяють повністю закрити потребу у фінансуванні.

Нові правила дають ОСББ більше гнучкості та спрощують доступ до програм підтримки. Поєднання грантових коштів і пільгового кредитування має допомогти багатоквартирним будинкам швидше встановлювати сонячні станції, накопичувачі енергії чи генератори та підвищувати власну енергостійкість.

Раніше ми повідомляли , що в Україні об'єднали всі зимові програми підтримки на одній платформі.

