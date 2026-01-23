DevOps стали лідерами серед дорогих IT-вакансій — аналітика Djinni
Аналітики платформи Djinni проаналізували вакансії, опубліковані за останні два місяці, та визначили, у яких спеціалізаціях найчастіше пропонують зарплати від $5000.
За результатами дослідження, частка таких вакансій становить 23% від загальної кількості.
Середній досвід, який вимагають роботодавці у вакансіях із зарплатною вилкою від $5000, — 4,5 року. Для порівняння, середній показник досвіду у всіх вакансіях на платформі становить 2,5 року.
Лідери за часткою дорогих вакансій
Найвищу частку вакансій (майже 70%) із зарплатами від $5000 зафіксовано серед техлідів.
Водночас загальна кількість таких вакансій є обмеженою, а вимоги до досвіду значно вищі — від 6 років.
Серед нетехнічного C-level частка «дорогих» вакансій також є високою. При цьому середня вимога до досвіду у цій категорії становить близько 4 років, а кількість вакансій є суттєво більшою, ніж у техлідів.
Наступні позиції в рейтингу посіли DevOps, Data Engineer та Data Science. У всіх трьох категоріях понад половина вакансій передбачають зарплати вище $5000.
Порівняно з минулою осінню ситуація змінилася. Частка дорогих вакансій у Data Science знизилася з 61% до 52%. Натомість у DevOps цей показник зріс із 50% до 56%, що дозволило цій спеціалізації випередити Data Science.
Найменше вакансій із зарплатами від $5000 зафіксовано у категоріях Support та QA. Частка таких пропозицій у цих напрямках становить лише 2−3%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua із посиланням на Djinni писав, що фахівці з аналізу даних наразі отримують найвищі зарплатні пропозиції серед усіх ІТ-спеціальностей.
Більшість айтівців (73%) виконують одну роль на поточній посаді. Тоді як 27% поєднують кілька ролей на одній роботі. Найчастіше кілька ролей поєднують айтівці на Leadership посадах — як General (CEO, COO та інші), так і Tech Leadership (CTO, Head of Engineering, Director of Engineering та інші), а також ті, хто працює в офіс-менеджменті. Понад 60% фахівців на цих посадах поєднують свою основну роль з додатковою.
Поділитися новиною
Також за темою
Обов’язковий техогляд авто: у Мінрозвитку розповіли, що зміниться і коли
Допомогу по безробіттю можна буде оформити в ЦНАПах
Українці в Польщі все частіше відмовляються працювати на некваліфікованих посадах
«Обрій» у «Дії»: уряд запускає цифрову систему працевлаштування
В Україні зросла середня пенсія (інфографіка)
Скільки нині заробляють в Польщі