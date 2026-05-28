0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Meta запускає платні підписки для Instagram, Facebook і WhatsApp — ціни

18
Instagram Facebook Whatsapp
Instagram Facebook Whatsapp
Після кількох місяців тестування Meta офіційно запускає підписки Instagram Plus, Facebook Plus і WhatsApp Plus. Користувачі, які оформлять підписку, отримають додаткові функції — від розширеної статистики Stories до прихованого перегляду контенту.
Про це пишуть видання Engadget та Techcrunch.

Вартість підписок

  • Instagram Plus — $3,99 на місяць;
  • Facebook Plus — $3,99 на місяць;
  • WhatsApp Plus — $2,99 на місяць.
У Meta пояснюють, що хочуть не лише утримувати активних користувачів, а й поступово зменшувати залежність компанії від рекламних доходів.
finance.ua/credits/all?mpl=co_vsv&mpr=news&mcr=credits_280526

Які функції з’являться у підписці

Платні користувачі отримають доступ до функцій, яких немає у звичайних версіях застосунків. Серед них — розширена аналітика Stories, кастомізація профілю, спеціальні реакції та додаткові можливості для публікацій.
Найбільше нововведень отримав Instagram Plus. Зокрема, підписники зможуть:
  • бачити, хто повторно переглядав Stories;
  • створювати необмежену кількість списків аудиторій для Stories;
  • продовжувати життя Stories більш ніж на 24 години;
  • переглядати чужі Stories анонімно;
  • шукати користувачів серед глядачів Stories;
  • публікувати дописи без появи у стрічці підписників;
  • використовувати спеціальні реакції Super Heart;
  • змінювати іконки застосунку та шрифти профілю.
Facebook Plus отримає схожий набір функцій, орієнтований на персоналізацію та взаємодію з аудиторією.
У WhatsApp Plus Meta робить ставку на персоналізацію месенджера. Користувачам обіцяють:
Читайте також
  • ексклюзивні теми оформлення;
  • додаткові закріплені чати;
  • унікальні стікери;
  • кастомні рингтони;
  • розширені налаштування списків і чатів.
Окремо Meta запускає бренд Meta One, під яким тестуватимуть усі майбутні підписки компанії.
Йдеться не лише про соцмережі, а й про платні функції Meta AI. Компанія вже готує два тарифи:
  • Meta One Plus — $7,99 на місяць;
  • Meta One Premium — $19,99 на місяць.
Дорожчий тариф відкриватиме більше можливостей для роботи зі ШІ — зокрема складніші запити, розширений «режим мислення», а також більше генерації зображень і відео.

Підписки для бізнесу та авторів

Компанія починає тестування окремих тарифів для креаторів і бізнесу.
План Meta One Essential за $14,99 на місяць включатиме:
  • верифікацію акаунта;
  • захист від підробки профілю;
  • розширені посилання на соцмережі та сайти.
Місце для вашої реклами
Дорожчий Meta One Advanced за $49,99 на місяць додасть:
  • просування у Facebook та Instagram;
  • вищі позиції у пошуку;
  • автоматичні запрошення підписатися;
  • розширену аналітику;
  • інструменти для командної роботи;
  • сповіщення про копіювання контенту.
У компанії кажуть, що поки лише тестують нову модель підписок, але надалі планують активно розширювати її та додавати нові функції.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
MetaFacebook
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems