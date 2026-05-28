Meta запускає платні підписки для Instagram, Facebook і WhatsApp — ціни Сьогодні 11:38

Після кількох місяців тестування Meta офіційно запускає підписки Instagram Plus, Facebook Plus і WhatsApp Plus. Користувачі, які оформлять підписку, отримають додаткові функції — від розширеної статистики Stories до прихованого перегляду контенту.

Про це пишуть видання Engadget та Techcrunch

Вартість підписок

Instagram Plus — $3,99 на місяць;

Facebook Plus — $3,99 на місяць;

WhatsApp Plus — $2,99 на місяць.

У Meta пояснюють, що хочуть не лише утримувати активних користувачів, а й поступово зменшувати залежність компанії від рекламних доходів.

Які функції з’являться у підписці

Платні користувачі отримають доступ до функцій, яких немає у звичайних версіях застосунків. Серед них — розширена аналітика Stories, кастомізація профілю, спеціальні реакції та додаткові можливості для публікацій.

Найбільше нововведень отримав Instagram Plus. Зокрема, підписники зможуть:

бачити, хто повторно переглядав Stories;

створювати необмежену кількість списків аудиторій для Stories;

продовжувати життя Stories більш ніж на 24 години;

переглядати чужі Stories анонімно;

шукати користувачів серед глядачів Stories;

публікувати дописи без появи у стрічці підписників;

використовувати спеціальні реакції Super Heart;

змінювати іконки застосунку та шрифти профілю.

Facebook Plus отримає схожий набір функцій, орієнтований на персоналізацію та взаємодію з аудиторією.

У WhatsApp Plus Meta робить ставку на персоналізацію месенджера. Користувачам обіцяють:

ексклюзивні теми оформлення;

додаткові закріплені чати;

унікальні стікери;

кастомні рингтони;

розширені налаштування списків і чатів.

Окремо Meta запускає бренд Meta One, під яким тестуватимуть усі майбутні підписки компанії.

Йдеться не лише про соцмережі, а й про платні функції Meta AI. Компанія вже готує два тарифи:

Meta One Plus — $7,99 на місяць;

Meta One Premium — $19,99 на місяць.

Дорожчий тариф відкриватиме більше можливостей для роботи зі ШІ — зокрема складніші запити, розширений «режим мислення», а також більше генерації зображень і відео.

Підписки для бізнесу та авторів

Компанія починає тестування окремих тарифів для креаторів і бізнесу.

План Meta One Essential за $14,99 на місяць включатиме:

верифікацію акаунта;

захист від підробки профілю;

розширені посилання на соцмережі та сайти.

Дорожчий Meta One Advanced за $49,99 на місяць додасть:

просування у Facebook та Instagram;

вищі позиції у пошуку;

автоматичні запрошення підписатися;

розширену аналітику;

інструменти для командної роботи;

сповіщення про копіювання контенту.

У компанії кажуть, що поки лише тестують нову модель підписок, але надалі планують активно розширювати її та додавати нові функції.

