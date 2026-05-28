Meta запускає платні підписки для Instagram, Facebook і WhatsApp — ціни
Вартість підписок
- Instagram Plus — $3,99 на місяць;
- Facebook Plus — $3,99 на місяць;
- WhatsApp Plus — $2,99 на місяць.
Які функції з’являться у підписці
- бачити, хто повторно переглядав Stories;
- створювати необмежену кількість списків аудиторій для Stories;
- продовжувати життя Stories більш ніж на 24 години;
- переглядати чужі Stories анонімно;
- шукати користувачів серед глядачів Stories;
- публікувати дописи без появи у стрічці підписників;
- використовувати спеціальні реакції Super Heart;
- змінювати іконки застосунку та шрифти профілю.
- ексклюзивні теми оформлення;
- додаткові закріплені чати;
- унікальні стікери;
- кастомні рингтони;
- розширені налаштування списків і чатів.
- Meta One Plus — $7,99 на місяць;
- Meta One Premium — $19,99 на місяць.
Підписки для бізнесу та авторів
- верифікацію акаунта;
- захист від підробки профілю;
- розширені посилання на соцмережі та сайти.
- просування у Facebook та Instagram;
- вищі позиції у пошуку;
- автоматичні запрошення підписатися;
- розширену аналітику;
- інструменти для командної роботи;
- сповіщення про копіювання контенту.
