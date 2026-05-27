Енергоатом сплатив понад 22,7 млрд грн податків за 4 місяці 2026 року

Енергоатом сплатив понад 22,7 млрд грн податків за чотири місяці 2026 року. АТ «НАЕК «Енергоатом» стабільно виконує свої фінансові зобов’язання перед державою та суспільством.

Про це пише компанія.

За 4 місяці 2026 року товариством сплачено понад 22,7 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів до державного бюджету України та бюджетів усіх рівнів.

Енергоатом залишається одним із найбільших платників податків у країні та докладає максимум зусиль для повної та своєчасної сплати податкових зобов’язань, забезпечуючи у складний час не лише енергетичну безпеку країни, а й підтримуючи фінансову стійкість держави.

Нагадаємо, лише у 2025 році до бюджетів усіх рівнів товариством сплачено понад 44,6 млрд гривень.

