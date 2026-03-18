Як видобувати золото з комп’ютерів за допомогою сироватки: що зробили вчені (фото)

Викинуті материнські плати комп’ютерів містять крихітні сліди цінних металів, прихованих під шарами пластику та скловолокна.

Усередині щільної схеми застарілих ноутбуків або серверів знаходяться тонкі доріжки, виготовлені із золота, міді та інших провідних елементів, які колись передавали електронні сигнали. Відновлення цих металів стає складним, коли термін служби пристроїв добігає кінця.

По всьому світу переробні підприємства щорічно обробляють тисячі тонн електронних відходів, розбираючи застарілі пристрої — від зламаних ноутбуків до списаного обладнання дата-центрів.

Більшість заводів з переробки подрібнюють обладнання та використовують високу температуру або сильні хімікати для відокремлення металів від пластику та скловолокна. Ці промислові методи споживають велику кількість енергії та часто утворюють хімічні залишки, які необхідно очищати перед повторним використанням матеріалів.

Коли дослідники з ETH Zurich почали вивчати викинуту електроніку, зібрану з місцевих потоків відходів, вони шукали спосіб вилучення цінних металів без використання жорстких промислових процесів.

Команда під керівництвом професора Раффаеле Меценгі почала експериментувати з незвичайним матеріалом, який зазвичай є відходом у зовсім іншій галузі.

Замість складних механізмів вони перевірили, чи може побічний продукт виробництва сиру захоплювати дорогоцінні елементи, приховані всередині старого комп’ютерного обладнання.

Перетворення на золото

Команда під керівництвом професора Раффаеле Меценгі виявила, що сироваткові білки можна перетворити на спеціалізований фільтр, здатний вилучати дорогоцінні метали з розчинених електронних компонентів.

Коли дослідники протестували матеріал на брухті з викинутої електроніки, результати наочно продемонстрували ефективність методики.

В одному експерименті вчені пропустили через свою систему 20 викинутих материнських плат. Після завершення процесу екстракції дослідники отримали невеликий металевий самородок вагою близько 450 міліграмів. Лабораторний аналіз показав, що це було 22-каратне золото чистотою приблизно 91 відсоток.

Фото: ETH Zurich / Alan Kovacevic

На фото — золотий самородок, отриманий з материнських плат комп’ютера, складається з трьох частин. Найбільша з цих частин має ширину близько п’яти міліметрів.

Команда опублікувала результати дослідження в журналі Advanced Materials , описавши, як матеріал вибірково захоплює золото із суміші розчинених металів, включаючи мідь, залізо та алюміній. Оскільки відновлений метал вже досягає високої чистоти, його можна використовувати в промислових цілях без значного вторинного рафінування.

«Найбільше мені подобається те, що ми використовуємо побічний продукт харчової промисловості для отримання золота з електронних відходів», — сказав Раффаеле Мецценга під час презентації результатів.

Що це дає

Дослідники також підрахували, що вартість видобутого золота значно перевищує вартість виробництва білкового матеріалу. Використання одного потоку відходів для переробки іншого створює циклічний підхід, що пов’язує електронну промисловість з молочною промисловістю.

