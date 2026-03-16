Які нині ціни на нафту та золото Сьогодні 14:34 — Банківські метали

АІ: ціни на нафту і золото

Ціни на світовий еталон нафти стабілізувалися вище 100 доларів за барель.

Про це повідомляє Financial Times.

А от золото подешевшало на тлі закликів до відкриття Ормузької протоки.

Ціна на нафту марки Brent, яка є міжнародним еталоном, піднялася до 106,50 доларів за барель, а потім знизилася і торгувалася з підвищенням на 0,6% - 103,73 доларів за барель.

Золото

Ціна на золото знизилась на 0,3% до 5 003 доларів за тройську унцію, скоротивши падіння, яке призвело до зниження ціни металу до 4 966 доларів.

Паралельно з золотом негативну динаміку демонструє срібло та паладій, тоді як ціна на платину залишається відносно стабільною.

Спотова ціна срібла впала на 2,6% до 78,46 долара за унцію. Спотова ціна платини залишилася стабільною на рівні 2 024,85 долара, а ціна паладію знизилася на 0,5% до 1 542,92 долара.

Нагадаємо, Трамп обіцяє відновити нафтові санкції проти росії, якщо на енергетичному ринку пройде криза і ціни стабілізуються. Трамп додав, що санкції, які були введені проти москви після вторгнення рф в Україну, «повернуться, щойно криза закінчиться».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.