Місце для вашої реклами

Які нині ціни на нафту та золото

АІ: ціни на нафту і золото
Ціни на світовий еталон нафти стабілізувалися вище 100 доларів за барель.
Про це повідомляє Financial Times.
А от золото подешевшало на тлі закликів до відкриття Ормузької протоки.
Читайте також
Ціна на нафту марки Brent, яка є міжнародним еталоном, піднялася до 106,50 доларів за барель, а потім знизилася і торгувалася з підвищенням на 0,6% - 103,73 доларів за барель.

Ціна на золото знизилась на 0,3% до 5 003 доларів за тройську унцію, скоротивши падіння, яке призвело до зниження ціни металу до 4 966 доларів.
Паралельно з золотом негативну динаміку демонструє срібло та паладій, тоді як ціна на платину залишається відносно стабільною.
Спотова ціна срібла впала на 2,6% до 78,46 долара за унцію. Спотова ціна платини залишилася стабільною на рівні 2 024,85 долара, а ціна паладію знизилася на 0,5% до 1 542,92 долара.
Нагадаємо, Трамп обіцяє відновити нафтові санкції проти росії, якщо на енергетичному ринку пройде криза і ціни стабілізуються. Трамп додав, що санкції, які були введені проти москви після вторгнення рф в Україну, «повернуться, щойно криза закінчиться».
Тетяна Берегова
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
