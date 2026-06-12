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Ціни на мідь зросли після заяви Трампа — деталі

Банківські метали
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Ціни на мідь зросли після заяви Трампа — деталі
Ціни на мідь зросли після заяви Трампа — деталі
Ціни на мідь і акції гірничодобувних компаній різко зросли після того, як президент Дональд Трамп заявив, що США знаходяться на порозі завершення війни з Іраном, яка затьмарила перспективи світової економіки.
Як пише bloomberg, Трамп заявив, що угода ще не остаточно укладена, але її можна підписати вже цими вихідними, хоча підтвердження з боку Ірану не було.
Axios повідомив, що переговірники США та Ірану узгодили текст угоди, яка продовжить припинення вогню на 60 днів і врегулює питання запасів урану в Ірані.
Потенційне припинення воєнних дій призвело до значного зростання цін на металургію та до зростання акцій китайських міднодобувних компаній, включаючи Zijin Mining Group Co. та CMOC Group Ltd., на тлі сплеску торговельної активності.
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Раніше Глава торгового підрозділу гігантської китайської гірничодобувної компанії CMOC Group Кенні Айвс заявив, що ціни на мідь можуть досягти до кінця року 11 000 або навіть 12 000 доларів за тонну.

Довідка Finance.ua:

  • У Китаї під землею виявлено колосальне родовище золота вагою 1000 тонн.
  • Геологи виявили величезне родовище літію: можна виробити 500 млрд телефонів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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