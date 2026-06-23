Нові правила бронювання та надання критичності для компаній Сьогодні 09:50

Нові правила бронювання

Початок літа приніс чергові поправки у сфері бронювання працівників від мобілізації та процедури надання статусу критичності підприємствам — 30 травня Уряд ухвалив Постанову № 692 «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час», якою вносяться відповідні зміни.

Більшість положень Постанови набули чинності від дня її опублікування, тобто від 2 червня, частина відтермінована до 1 вересня 2026 року.

Якщо коротко, то суть нововведень зводиться до чотирьох речей: підвищення зарплатного порогу для заброньованих та набуття статусу критичності; зміна лімітів на бронювання; зміна порядку обліку заброньованих; додаткові вимоги для резидентів Дія.City. Розповідаємо детально за кожним з пунктів.

Підвищення зарплатного порогу та статус критичності

Підвищення порогу заробітної плати, необхідного для бронювання працівників, безпосередньо пов’язане з критеріями надання підприємству статусу критично важливого.

Зокрема, для отримання такого статусу, а відтак і права на бронювання працівників, підприємство повинно забезпечувати виплату офіційної заробітної плати на рівні не нижче трьох мінімальних заробітних плат. Станом на сьогодні цей показник становить 25 941 грн на місяць. У цьому правилі є винятки. По-перше, для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, розмір заробітної плати для виконання умов критичності та бронювання дещо нижчий: 2,5 «мінімалки», тобто 21 618 гривень.

По-друге, на попередніх умовах залишаються державні й комунальні підприємства та низка інших — для них зарплатний поріг не застосовується. З переліком можна ознайомитися за цим посиланням , завантаживши файл «Зміни, що додаються», розміщений під текстом Постанови.

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Важливо розуміти, що для підприємств, які наразі мають статус критичних, цей статус не скасовується автоматично, але до 1 вересня його треба поновити. До цього часу наявні бронювання залишаються чинними.

Водночас експерти звертають увагу, що зарплатний критерій для подання документів на визначення підприємства критично важливим підвищено вже від 2 червня 2026 року. Тому під час подання документів у червні перевірятиметься зарплата за травень, а під час подання в липні — зарплата за червень.

Ліміти на бронювання

Щодо самих лімітів, які, залежно від конкретного підприємства, можуть коливатися від 50 % до 100% військовозобов’язаних працівників, то тут не змінюється нічого.

Зміни полягають в іншому — якщо підприємство перевищило визначений ліміт заброньованих, його керівник зобов’язаний протягом десяти робочих днів від 2 червня анулювати бронювання через портал «Дія».

Якщо він цього не зробить, підприємство має всі шанси втратити статус критичного з відповідними наслідками.

Облік заброньованих

Ці працівники враховуються у квоту заброньованих у загальній кількості військовозобов’язаних лише один раз — за основним місцем роботи. Тобто людина не може працювати на підприємстві, яке не має права бронювати співробітників, а для отримання відстрочки влаштуватися в іншу компанію, як сумісник.

Додаткові вимоги для резидентів Дія. City

Якщо раніше наявність статусу резидента була достатньою підставою для застосування окремих механізмів критичності, то тепер компаніям доведеться додатково підтверджувати рівень виплат працівникам та спеціалістам.

Зокрема, середня місячна винагорода за останні шість місяців має становити не менше еквівалента 1 200 євро.

На що звернути увагу кадровикам та керівникам підприємств

Щоб не було неприємних сюрпризів, варто звернути увагу на наступні моменти:

перевірте заробітні плати працівників, яких планується забронювати, врахуйте, що їхній розмір має бути підвищено за останній місяць до дати подавання документів «на критичність»;

проведіть аудит заброньованих — щоб не виявилося «зайвих»;

перевірте тих, хто має відстрочки з інших причин та сумісників, щоб врахувати їх у квоті для бронювання;

перевірте документи на предмет відповідності критичності за оновленими критеріями та подати їх у встановленому порядку. Майте на увазі, що на розгляд цього звернення закон відводить 10 днів, тобто не тягніть до останнього.

Щодо працівників, які мають статус заброньованих, то їм не потрібно подавати ніяких документів для підтвердження критичності підприємства, але варто поцікавитися у керівництва, чи збережеться у підприємства статус, а у них — бронювання.

Як це може позначитися на ринку праці

Наразі складно надати точний прогноз щодо впливу цих змін на ринок праці. Водночас більшість експертів, які аналізують нововведення, схиляються до думки, що кількість офіційно працевлаштованих працівників може скоротитися.

Своєю чергою, це може призвести до втрат для державного бюджету: частина працівників, які раніше підлягали бронюванню, буде мобілізована, тоді як інші можуть перейти до неформальної зайнятості. У другому випадку бюджет та відповідні фонди втратять податки та відрахування, у першому до цих непрямих втрат треба додати прямі: військовослужбовці отримують заробітну плату, доплати, а на їхнє навчання та утримання витрачаються додаткові кошти.

Причини, якими викликана поява Постанови № 692, очевидні: Збройним силам критично не вистачає людей. Однак очевидним є і те, що більшість «ухилянтів» перебувають поза полем зору ТЦК і СП, і поповнити армію за рахунок зменшення кількості заброньованих навряд чи вдасться — кількість тих, хто втратить броню, явно замала для такої мети.

Натомість бізнесу доведеться збільшити не лише заробітні плати, а й, відповідно, нарахування на них. Що, своєю чергою, може призвести до втрати критичності.

Наразі реакція бізнесу на нові правила досить стримана, але сприйняли їх без ентузіазму: «Якщо якесь підприємство не потягне підвищене навантаження, то у нього просто почнуть „злітати“ бронювання», — каже голова концерну «Ярослав» Олександр Барсук.

В аграрному секторі нова постанова Кабміну викликала також стримано-негативну реакцію. У Всеукраїнській аграрній раді попереджають про ризик втрати статусу критично важливих підприємств після перегляду критеріїв та необхідність повторного підтвердження критичності. Представники галузі також занепокоєні новими вимогами до зарплатного критерію та посиленням контролю за квотами бронювання працівників.

Під час спеціального вебінару для агровиробників консультантка ВАР Леся Панкратова заявила наступне: «Для агровиробників питання критичності та бронювання напряму пов’язане зі стабільною роботою господарств і громад, де ці підприємства сплачують податки, забезпечують робочі місця та підтримують економічну активність. Попереду жнива, а кадровий дефіцит в агросекторі і без того відчутний. Тому господарствам важливо зберегти ключових фахівців, вчасно розібратися у нових вимогах і не пропустити строки, визначені постановою».

З її коментаря випливає, що аграрний сектор сильно занепокоєний можливими втратами критично важливих працівників у розпал сезону.

Що кажуть юристи

Юристи звертають увагу на нечіткість деяких норм, які передбачені Постановою № 692. Ця нечіткість потягне за собою неоднозначне трактування, що призведе до суперечок та проблем. Насамперед, у тих, хто внаслідок цієї нечіткості втратить статус критичності, а заброньовані працівники — броню.

Так, наприклад, не зовсім зрозумілою є норма щодо зарплати. Норма про заробітну плату набула чинності 2 червня, сама Постанова КМУ датована 30 травня, однак у низці випадків зарплату для отримання статусу критичного підприємства треба було підвищити ще в травні.

Адвокат Ганна Лисенко звертає увагу на кілька важливих нюансів, які можуть призвести до втрати статусу:

«Найбільша помилка зараз — вважати, що якщо критичність вже отримана, то до вересня можна нічого не робити. Нові правила запускають перевірку відповідності критеріям значно раніше, а окремі підприємства можуть втратити статус до 01.07.2026 р. У загальному порядку чинна критичність діє на строк, на який її видано, але не довше ніж до 01.09.2026 р. До цієї дати усі без винятку підприємства, які отримали статус критично важливого до 30.05.2026 р., повинні пройти позапланове підтвердження».

Щодо відповідності критеріям — ці критерії мали бути оновлені до 10 червня. Але станом на 23 червня Регіональні критерії для бронювання оприлюднені лише два ОВА — Сумською та Закарпатською. Що робити роботодавцям у інших областях? Хто відповідатиме за провал дедлайну і, найголовніше, — за те, що підприємство внаслідок бездіяльності чиновників втратить статус критичного?

Висновки

Уряд фактично обрав найпростіший механізм розширення мобілізаційного ресурсу, переглянувши умови бронювання працівників. Такий підхід означає, що частина осіб, які раніше мали бронювання та перебувають у полі зору територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки завдяки офіційному працевлаштуванню та військовому обліку, може втратити право на бронювання.

Якими будуть наслідки цих змін, наразі оцінити складно. Водночас показовим є зіставлення окремих статистичних даних. За інформацією Міністерства економіки України, станом на сьогодні заброньовано понад 1,3 млн військовозобов’язаних. Водночас кількість осіб, які не оновили свої військово-облікові дані та фактично перебувають поза безпосереднім контролем органів мобілізації, за різними оцінками становить від 3 до 5 млн осіб.

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