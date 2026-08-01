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Google дозволив авторизацію в акаунт через селфі-відео

Технології&Авто
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Google
Google
Американська компанія Google дозволила користувачам входити в свій акаунт за допомогою селфі-відео.
Про це йдеться у блозі компанії.
«Ваш обліковий запис в Google містить багато цінної інформації, від улюблених фотографій до важливих електронних листів і документів. Ми завжди хочемо переконатися, що інформація є конфіденційною, безпечною та легкодоступною для вас, тому рекомендуємо налаштувати кілька способів входу. Тепер ми додаємо новий спосіб входу: селфі-відео», — розповіли у компанії.
Зазначається, що селфі-відео — це новий спосіб увійти до свого облікового запису, який надає користувачам більше можливостей, якщо вони коли-небудь будуть заблоковані або втратять доступ до свого звичайного телефону чи комп’ютера.
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«Якщо у вас виникнуть проблеми зі входом пізніше, просто зробіть ще одне селфі, щоб повернутися до свого облікового запису. Селфі-відео порівнює нове відео з тим, яке ви записали раніше, щоб підтвердити, що це справді ви, і допомогти вам повернутися до облікового запису», — додали у компанії.
У Google також заявили, що компанія застосовує кілька рівнів безпеки, щоб запобігти спробам видавання себе за іншу особу, таким як підроблені фотографії та відео (тобто дипфейки) коли користувачі використовують селфі для входу в акаунт.
За матеріалами:
Укрінформ
Google
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