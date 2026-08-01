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Donfeng представив преміальний електрокросовер (фото)

Технології&Авто
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Voyah Passion S — потужний преміальний електрокросовер
Voyah Passion S — потужний преміальний електрокросовер, Фото: Dongfeng
У Китаї презентували новий Voyah Passion S. Преміальний електрокросовер від Dongfeng доступний у версіях потужністю до 637 сил із запасом ходу до 740 км. Електромобіль Voyah Passion S надходить у продаж в Китаї за ціною від 309 900 юанів ($45 600).
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Кросовер Voyah Passion S доволі низький і вирізняється обтічним дизайном із вираженим «носом», довгим капотом та вигнутим дахом.
Вузькі фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами. Електрокар має агресивні бампери, а за доплату йому доступне антикрило.
Voyah Passion S пропонують у версіях на 402 і 637 к. с.
Voyah Passion S пропонують у версіях на 402 і 637 к. с., Фото: Dongfeng

Розміри Voyah Passion S:

  • довжина — 5050 мм;
  • ширина — 1998 мм;
  • висота — 1656 мм;
  • колісна база — 3000 мм.
У салоні мініатюрний цифровий щиток приладів поєднується із двома 15,6-дюймовими сенсорними екранами, також є проєкція на лобове скло. Мультимедійну систему розробили в Huawei.
На передній панелі встановлено два великі сенсорні екрани
На передній панелі встановлено два великі сенсорні екрани, Фото: Dongfeng
Комплектація включає панорамний дах зі змінним тонуванням, тризонний клімат-контроль, електропривід і масаж передніх сидінь, підігрів і вентиляцію всіх крісел, паркувальний автопілот, систему напівавтономного руху та акустику з 27 динаміками.
Передні сидіння мають електропривід і масаж
Передні сидіння мають електропривід і масаж, Фото: Dongfeng
Новий Voyah Passion S дебютував у 637-сильній повнопривідній модифікації, але невдовзі з’явиться 402-сильний задньопривідний варіант. Потужніший електрокар стартує до 100 км/год за 4,5 с.
Батарея ємністю 98 кВт∙год забезпечує запас ходу в 740 км із заднім приводом та 700 км — із повним.
Усі крісла мають підігрів і вентиляцію
Усі крісла мають підігрів і вентиляцію, Фото: CarNewsChina
За матеріалами:
Фокус
АвтоЕлектромобілі
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