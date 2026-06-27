Які зарплати отримують працівники в Угорщині Сьогодні 18:01 — Світ

Яка середня зарплата в Угорщині

В Угорщині зріс рівень заробітних плат. У квітні середня брутто-зарплата працівників, зайнятих повний робочий день, сягнула 772 200 форинтів (приблизно 113,1 тис. грн). Чистий дохід («на руки») становив 541 200 форинтів, або близько 79,3 тис. грн.

Про це повідомляє видання divany, посилаючись на дані Центрального статистичного управління (KSH).

Як змінилися зарплати в Угорщині

Які свідчать дані KSH, половина працівників в Угорщині отримує «на руки» менше 436 тисяч форинтів (близько 63,9 тис. грн).

У річному вимірі доходи демонструють зростання:

середня зарплата до вирахування податків зросла на 9% за рік;

чиста зарплата — на 11,2%;

реальна заробітна плата — на 8,9%.

В яких сферах платять найбільше

Водночас рівень доходів відрізняється залежно від галузі економіки. У приватному бізнесі середня зарплата до оподаткування становить 705 000 форинтів (103,3 тис. грн), 720 200 форинтів у бюджетному секторі (105,4 тис. грн) та 747 000 форинтів у некомерційній секторі (109,3 тис. грн). За рік ці показники зросли на 8%, 9,8% та 7,9% відповідно.

Найвищі доходи фіксуються у фінансовому та страховому секторі — там середня брутто-зарплата у квітні сягнула 1 419 100 форинтів (207 664,81 грн).

Натомість у сфері готельно-ресторанного бізнесу середній дохід залишається одним із найнижчих — 491 000 форинтів (71 850,76 грн).

Найшвидше зростання зарплат зафіксовано у гірничодобувній промисловості — плюс 22,8% за рік, до 961 500 форинтів (140,6 тис. грн).

Водночас у сфері електропостачання, газо- та теплопостачання спостерігалося незначне зниження — близько 1%. Попри це, рівень оплати праці там залишається високим і сягає майже 1,1 млн форинтів (160,9 тис. грн).

Раніше Finance.ua писав , що за даними Держстату, у квітні 2026 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні становила 30 515 грн. У порівнянні з березнем показник зріс на 0,5% (30 356 грн).

Найбільш високооплачуваною галуззю залишається сфера інформації та телекомунікацій. У квітні середня зарплата працівників цього сектору досягла 77 861 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.