Nestlé розпочала будівництво фабрики за $45 млн на Волині — Finance.ua

Nestlé розпочала будівництво фабрики за $45 млн на Волині Сьогодні 20:21 — Фондовий ринок

Nestlé розпочала будівництво фабрики за $45 млн на Волині

Компанія Nestlé розпочала будівництво нового виробничого майданчика у Смолигові Волинської області. У новий проєкт з розширення виробництва буде інвестовано 40 млн швейцарських франків (близько $45 млн).

Про це пише Forbes з посиланням на повідомлення компанії.

Для старту будівництва до Смолигова приїхав виконавчий віцепрезидент та СЕО Nestlé в зоні Європи Марко Сеттембрі. Разом із гендиректором Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі він підписав сертифікат, що засвідчує початок будівництва.

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Нову фабрику в с. Смолигів Торчинської територіальної громади буде зведено поруч із дистрибуційним центром Nestlé, який працює тут вже понад 10 років. Виробництво продукції планується розпочати у першому кварталі 2024 року.

Виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів, йдеться у повідомленні компанії.

У Nestlé заявляють, що у хабі буде працевлаштовано 1500 людей на виробництві, яке забезпечуватиме постачання продукції на ринок України та інші європейські ринки.

«Із самого початку на новому виробництві вже працюватиме близько 300 людей, що забезпечить подальший розвиток місцевої громади. Україна залишиться єдиним європейським центром виробництва вермішелі швидкого приготування для Nestlé, і виробничий хаб на Волині, безумовно, відіграватиме величезну роль для експорту до європейських країн цього сегменту», — зазначив Дзанеллі.

Нагадаємо, Nestlé розпочала свою діяльність в Україні у 1994 році з відкриття представництва. Відтоді компанія просуває такі міжнародні бренди, як Nescafé, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat та ін. У 1998 році Nestlé S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», а з 2018 року володіє 100% акцій підприємства.

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У травні 2003 року в Києві засновано ТОВ «Нестле Україна». Наприкінці 2003 року Nestlé S.A. придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдинг» (ТМ «Торчин»). У 2010 році Nestlé S.A. придбала ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».

У 2012 році у Львові було створено Nestlé Business Service (NBS Europe), що є одним із п’яти сервісних центрів Nestlé у світі та надає послуги з підтримки підрозділів компанії Nestlé у більш ніж 40 країнах світу.

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