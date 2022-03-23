Nestlé призупиняє роботу двох брендів у росії — Finance.ua
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Nestlé призупиняє роботу двох брендів у росії

Вчора 15:35Фондовий ринок
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Швейцарська компанія Nestlé призупиняє роботу брендів KitKat та Nesquik у росії. Але повністю з російського ринку компанія не йде.
Про це йдеться у пресрелізі.
У Nestle зазначають, що перед тим уже припинили експорт та імпорт товарів не першої необхідності, зупинили рекламу та всі капітальні інвестиції.
Водночас із російського ринку повністю компанія не виходить. У Nestle вказують, що зосередяться на забезпеченні росії основними продуктами, наприклад, дитячим та медичним харчуванням.
«Такий підхід відповідає нашим цілям і цінностям. Він підтримує принцип забезпечення основного права на харчування», — йдеться у заяві.
Там запевняють, що залишаються на російському ринку не заради прибутку. У компанії обіцяють будь-який прибуток із росії передавати організаціям, які займаються гуманітарною допомогою.
Ще тиждень тому в Nestle заявляли, що не вважають неетичною роботу в росії, попри її вторгнення в Україну. Компанії належать такі бренди як Nesquik, «Світоч», «Торчин», Lion, KitKat, Nuts, Aero, Nescafe та інші.
За матеріалами: hromadske.tv
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