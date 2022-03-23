Nestlé призупиняє роботу двох брендів у росії — Finance.ua

«Такий підхід відповідає нашим цілям і цінностям. Він підтримує принцип забезпечення основного права на харчування», — йдеться у заяві.
Там запевняють, що залишаються на російському ринку не заради прибутку. У компанії обіцяють будь-який прибуток із росії передавати організаціям, які займаються гуманітарною допомогою.
Ще тиждень тому в Nestle заявляли, що не вважають неетичною роботу в росії, попри її вторгнення в Україну. Компанії належать такі бренди як Nesquik, «Світоч», «Торчин», Lion, KitKat, Nuts, Aero, Nescafe та інші.