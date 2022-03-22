Anonymous "злив" базу даних компанії Nestle — Finance.ua
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Anonymous "злив" базу даних компанії Nestle

Вчора 17:32Фондовий ринок
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Anonymous "злив" базу даних компанії Nestle
Хакерське об’єднання Anonymous зламало базу даних однієї з найбільших харчових компаній світу, Nestle, через її позицію щодо продовження роботи в рф попри війну проти України.
Про це об’єднання повідомило у Twitter.
Напередодні Anonymous пригрозили усім компаніям, які досі працюють в рф, і дали 48 годин на вихід із рф, інакше вони стануть ціллю хакерів.
«Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії в світі Nestlé. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо», — заявили хакери.

Довідка Finance.ua:

Nestle відмовилася йти з росії. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов порозуміння з керівником Nestle Марком Шнайдером щодо неетичності роботи компанії в росії.

Бізнес на крові: які компанії продовжують роботу в росії

За матеріалами: Економічна Правда
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