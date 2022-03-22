Anonymous "злив" базу даних компанії Nestle — Finance.ua

Anonymous "злив" базу даних компанії Nestle

Вчора 17:32 — Фондовий ринок

Хакерське об’єднання Anonymous зламало базу даних однієї з найбільших харчових компаній світу, Nestle, через її позицію щодо продовження роботи в рф попри війну проти України.

Про це об’єднання повідомило у Twitter.

Напередодні Anonymous пригрозили усім компаніям, які досі працюють в рф, і дали 48 годин на вихід із рф, інакше вони стануть ціллю хакерів.

«Колектив Anonymous оприлюднив базу даних найбільшої харчової компанії в світі Nestlé. Витік 10 Гб даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо», — заявили хакери.

Довідка Finance.ua:

Nestle відмовилася йти з росії. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов порозуміння з керівником Nestle Марком Шнайдером щодо неетичності роботи компанії в росії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.