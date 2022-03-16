Бизнес на крови: какие компании продолжают работу в россии — Finance.ua

Бизнес на крови: какие компании продолжают работу в россии

Сегодня 14:00 — Фондовый рынок

Кому война, а кому мать родна. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает о мировых брендах, которые, несмотря на всеобщее бойкотирование рф, продолжают вести экономическую деятельность на территории страны-агрессора.

Об этом они сообщают в Телеграм-канале.

🔺Французская компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства Leroy Merlin, не планирует выходить из рынка рф.

🔺Банк Raiffeisen тоже остается работать на территории агрессора.

🔺Французская компания Decathlon, специализирующаяся на розничной торговле спортивными товарами, продолжает деятельность в рф, однако временно блокирует функцию интернет-заказов.

🔺Международная торговая оптовая компания Metro Cash & Carry GmbH спонсирует агрессора и в то же время кичится на официальном сайте тем, что помогает украинским защитникам продуктами.

🔺Французская сеть супермаркетов и гипермаркетов Auchan остается в рф, однако на официальном сайте в Украине пишет, что «работает с Украиной в сердце».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью