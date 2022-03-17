Nestle відмовилася йти з Росії — Finance.ua

Nestle відмовилася йти з Росії

Вчора 22:10 — Фондовий ринок

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не знайшов порозуміння з керівником Nestle Марком Шнайдером щодо неетичності роботи компанії в росії.

Про це він повідомив у Twitter.

«Поговорив з CEO Nestle Марком Шнайдером про неетичність роботи компанії в росії. На жаль, не знайшов розуміння. Робочі місця та податки сплачені до бюджету країни-терориста — це фінансування вбивств беззахисних дітей та жінок», — йдеться у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що сподівається, що Nestle змінить своє рішення.

Нагадаємо, один з найбільших виробників шин припинив постачання та виробництво в росії. А норвезький нафтогазовий гігант припиняє торгівлю російською нафтою та нафтопродуктами.

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