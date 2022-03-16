Один из крупнейших производителей шин прекратил поставки и производство в россии — Finance.ua

Один из крупнейших производителей шин прекратил поставки и производство в россии

Сегодня 23:14 — Фондовый рынок

Один из крупнейших производителей шин прекратил поставки и производство в россии

Французская компания Michelin прекращает экспорт в рф, а также производственную деятельность на ее территории.

Об этом говорится в сообщении компании

В России Michelin принадлежит завод по производству шин в подмосковном селе Давыдово, на котором работает 750 человек. Завод производит (в основном для местного рынка) шины для легковых автомобилей и шины с восстановленным протектором для грузовых автомобилей.

Michelin работает в россии с 1997 года. Компания стала первым иностранным производителем шин с локальным предприятием в России. Продажа Michelin в россии составляет 2% от общего объема продаж группы и 1% от мирового производства шин для легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что японский производитель шин Bridgestone решил закрыть свой завод в российском городе Ульяновске и прекратить экспорт продукции в рф.

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