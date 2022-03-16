Один из крупнейших производителей шин прекратил поставки и производство в россии — Finance.ua

В России Michelin принадлежит завод по производству шин в подмосковном селе Давыдово, на котором работает 750 человек. Завод производит (в основном для местного рынка) шины для легковых автомобилей и шины с восстановленным протектором для грузовых автомобилей.
Michelin работает в россии с 1997 года. Компания стала первым иностранным производителем шин с локальным предприятием в России. Продажа Michelin в россии составляет 2% от общего объема продаж группы и 1% от мирового производства шин для легковых автомобилей.
Ранее сообщалось, что японский производитель шин Bridgestone решил закрыть свой завод в российском городе Ульяновске и прекратить экспорт продукции в рф.