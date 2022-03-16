Американский фармацевтический гигант ограничит поставки лекарств в россию — Finance.ua

Американский фармацевтический гигант ограничит поставки лекарств в россию

Сегодня 11:49 — Фондовый рынок

Американский фармацевтический гигант ограничит поставки лекарств в россию

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Company останавливает экспорт неосновных лекарств в россию из-за войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

В Eli Lilly & Company сообщили, что глубоко озабочены трагической гибелью невинных людей в Украине.

«Мы приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в россии, а также экспорт неосновных лекарств в эту страну. Наши операции в россии сейчас сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие такими заболеваниями, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вся прибыль от продаж товаров в россии компания пожертвует организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.

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