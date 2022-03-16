Американский фармацевтический гигант ограничит поставки лекарств в россию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Американский фармацевтический гигант ограничит поставки лекарств в россию

Сегодня 11:49Фондовый рынок
69
Американский фармацевтический гигант ограничит поставки лекарств в россиюАмериканский фармацевтический гигант ограничит поставки лекарств в россию
Американская фармацевтическая компания Eli Lilly & Company останавливает экспорт неосновных лекарств в россию из-за войны в Украине.
Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
В Eli Lilly & Company сообщили, что глубоко озабочены трагической гибелью невинных людей в Украине.
«Мы приостановили все инвестиции, рекламную деятельность и новые клинические испытания в россии, а также экспорт неосновных лекарств в эту страну. Наши операции в россии сейчас сосредоточены только на том, чтобы люди, страдающие такими заболеваниями, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вся прибыль от продаж товаров в россии компания пожертвует организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.