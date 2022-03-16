Норвежский нефтегазовый гигант прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами — Finance.ua
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Норвежский нефтегазовый гигант прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами

Сегодня 08:32Энергетика
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Норвежский нефтегазовый гигант прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктамиНорвежский нефтегазовый гигант прекращает торговлю российской нефтью и нефтепродуктами
Норвежская нефтегазовая компания Equinor прекращает торговлю российской нефтью.
«Equinor не будет вступать в новые соглашения и не будет заниматься транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России», — говорится в заявлении компании.
«У Equinor есть определенные договорные обязательства, вытекающие из договоров, заключенных до вторжения. Сюда входят контракты, подписанные в январе этого года, согласно которым Equinor в марте получит четыре партии нефти. Две из них продаются клиентам в Азии. Третья — нефть, которая будет доставлена в хранилище Equinor. Четвертый сырьевой груз предназначен для нефтеперерабатывающего завода „Монгстад“ в Норвегии», — уточнили в компании.
В Equinor добавили, что прием этих грузов осуществляется в полном соответствии с действующими санкциями, а сама компания продолжает работу по выходу из РФ, обеспечивая соблюдение всех действующих законов, включая санкции.
Как сообщалось, в конце февраля совет директоров Equinor принял решение прекратить новые инвестиции в рф и начать процесс выхода из российских совместных предприятий.
Внеоборотные активы компании в россии к концу 2021 года составляли $1,2 млрд.
Equinor работает в россии более 30 лет, имеет соглашение о сотрудничестве с роснефтью, согласно которому компании осваивают месторождения на участках Восточной Сибири. Также в рамках соглашения о разделе продукции она входит в консорциум, разрабатывающий часть Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком автономном округе с долей 30%.
По материалам: НВ
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