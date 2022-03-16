Швейцарія розширила санкції проти рф за вторгнення в Україну — Finance.ua
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Швейцарія розширила санкції проти рф за вторгнення в Україну

Вчора 16:29Світ
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Швейцарія розширила санкції проти рф за вторгнення в УкраїнуШвейцарія розширила санкції проти рф за вторгнення в Україну
Швейцарія прийняла додаткові санкції Європейського Союзу проти російських фізичних і юридичних осіб, опубліковані у вівторок у відповідь на вторгнення рф в Україну.
Про це йдеться у повідомленні Федеральної ради Швейцарії.
«Федеральний радник Гі Пармелен, голова Федерального департаменту економіки, освіти та досліджень (EAER) сьогодні розширив санкції ще на понад 200 фізичних та юридичних осіб у зв’язку з серйозними порушеннями міжнародного права росією в Україні. Санкційний список Швейцарії тепер повністю відповідає списку ЄС» — йдеться у повідомленні.
Таким чином, ще 197 осіб підпали під фінансові санкції та обмеження на поїздки, а фінансові санкції були запроваджені проти 9 компаній. Серед цих осіб є ще олігархи та відомі бізнесмени.
«Активи в Швейцарії, що належать цим особам, мають бути заморожені та повідомлені в Державний секретаріат з економічних питань (SECO). Поправка набуває чинності опівдні 16 березня» — заявили у Федеральній раді.
«Вносячи цю поправку, Швейцарія прийняла останні зміни ЄС щодо фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції, опубліковані Радою ЄС 15 березня. Тепер список санкцій Швейцарії повністю відповідає списку ЄС» — йдеться у повідомленні.
За матеріалами: Європейська правда
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