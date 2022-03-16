Агентство Fitch попередило про швидкий дефолт росії — Finance.ua

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Агентство Fitch попередило про швидкий дефолт росії

Вчора 14:36Світ
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Агентство Fitch попередило про швидкий дефолт росіїАгентство Fitch попередило про швидкий дефолт росії
Міжнародне рейтингове агентство Fitch заявило, що якщо росія зробить два купонні платежі по доларових облігаціях США в рублях, це буде означати суверенний дефолт. росія повинна зробити два платежі у твердій валюті на суму близько 117 млн доларів.
Про це сказано в повідомленні на сайті агентства.
«Виплата в місцевій валюті купонів за єврооблігаціями росії в доларах США, що підлягають погашенню 16 березня, в разі її здійснення буде являти собою суверенний дефолт після закінчення 30-денного пільгового періоду», — йдеться в заяві Fitch.
Вторгнення росії в Україну минулого місяця викликало санкції з усього світу, які обмежили можливості москви в доступі і розподілі готівки.
Fitch також повідомило, що рейтинг C в національній валюті узгоджується з тим, що росія не надала іноземним інвесторам купони за облігаціями в національній валюті, термін погашення яких закінчився 2 березня.
«Наскільки ми розуміємо, Міністерство фінансів росії здійснило ці купонні виплати по ОФЗ 2024 року Національному розрахунковому депозитарію, але вони не були виплачені іноземним інвесторам через обмеження Центрального банку росії», — зазначає Fitch.
«Це буде вважатися дефолтом, якщо не буде усунуто протягом 30 днів після настання терміну платежу», — йдеться в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • як писало агентство Bloomberg, зовнішній борг рф та її компаній сягає 150 млрд доларів, і вже у середу за ним може бути оголошено дефолт. Є три сценарії того, як можуть розгорнутися події для донедавна однієї з найбільших економік світу;
  • МВФ уже не вважає малоймовірним дефолт росії за зовнішнім боргом та прогнозує «глибоку рецесію» російської економіки через війну, розв’язану кремлем проти України, а також масштабні санкції, введені проти рф.
За матеріалами: РБК-Україна
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