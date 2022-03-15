росія наближається до дефолту: три сценарії Bloomberg — Finance.ua

росія наближається до дефолту: три сценарії Bloomberg

Вчора 15:04 — Казна та Політика

Зовнішній борг рф та її компаній сягає 150 млрд доларів, і вже у середу за ним може бути оголошено дефолт. Є три сценарії того, як можуть розгорнутися події для донедавна однієї з найбільших економік світу.

Сценарії, а також їхній вплив, опублікували економісти Bloomberg

У середу, 16 березня, рф має здійснити виплату за купоном у доларах. Залежно від того, як вчинить росія за цим випуском, можуть реалізуватися такі сценарії:

росія таки виплатить борг у доларах. Це означатиме, що дефолт відтерміновується принаймні до 4 квітня, коли настане час виплачувати наступні купони. росія платить у рублях. Видання зазначає, що окремі контракти справді дозволяють таку виплату — але не всі. Зокрема, виплата у середу буде вважатися здійсненою лише у валюті, інакше це означатиме дефолт. росія взагалі не платить. Невиплата у середу запустить пільговий період у 30 днів, після чого настає дефолт, який відріже і без того відрізану від фінансових ринків рф до завершення судових процесів і виплат.

Востаннє рф оголошувала дефолт у 1998 році, який запустив спіраль швидкої інфляції, девальвації рубля та фінансової ізоляції на міжнародних ринках. Проте тоді країні не вдалося виплатити внутрішні борги, а останній пропуск виплат за зовнішнім був ще у часи, коли більшовики відмовилися платити царю.

Внаслідок того, що донедавна кредитні рейтинги росії були досить високими, її боргом володіють чимало інституцій включно з суверенними фондами у всьому світі. Хоча борг є значним, його, ймовірно, недостатньо, аби спричинити системну проблему для фінансових ринків, вважає директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Щодо виплати, яка очікується у середу, міністр фінансів росії наказав переказати 117 млн доларів, проте валюта виплати не вказана. Загалом суверенний зовнішній борг рф становить близько 40 млрд доларів.

Водночас наближаються й терміни інших боргових виплат. Наприклад, у металургійної та гірничодобувної компанії «Северсталь» купон також виплачується у середу, а у «Євраза» та «Тінькофф Банку» — в неділю. «Газпром» має виплати наступного тижня. Проте у Bloomberg допускають, що компанії можуть впоратися з валютними боргами завдяки певному запасу в офшорних зонах.

Найбільший борг серед компаній має саме Газпром — понад 25,4 млрд доларів, за який йде РЖД з боргом у 4,9 млрд доларів.

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