Економічна рецесія в росії буде глибокою – МВФ — Finance.ua

Економічна рецесія в росії буде глибокою – МВФ

Економічна рецесія в росії буде глибокою – МВФ

МВФ уже не вважає малоймовірним дефолт росії за зовнішнім боргом та прогнозує «глибоку рецесію» російської економіки через війну, розв’язану кремлем проти України, а також масштабні санкції, введені проти рф.

Про це сказала на онлайн-брифінгу в четвер директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

«Російська економіка скорочується, а рецесія в росії буде глибокою — це вже зрозуміло», — зауважила директор-розпорядник Фонду.

За її словами, МВФ більше не вважає російський дефолт «малоймовірною подією». Вона також підкреслила: чим більше триватиме російська війна проти України, тим тривалішим буде режим санкцій і більш значимим вплив на її економіку.

«Але я би сказала категорично, що російська економіка переживає гостре скорочення», — додала Георгієва.

Вона також зазначила, що МВФ в операційному плані зараз жодним чином не взаємодіє з росією. «Наш московський офіс (представництво МВФ в росії. — Ред.) також не працює», — сказала Георгієва.

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