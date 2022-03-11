Економічна рецесія в росії буде глибокою – МВФ — Finance.ua

МВФ уже не вважає малоймовірним дефолт росії за зовнішнім боргом та прогнозує «глибоку рецесію» російської економіки через війну, розв’язану кремлем проти України, а також масштабні санкції, введені проти рф.
Про це сказала на онлайн-брифінгу в четвер директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.
«Російська економіка скорочується, а рецесія в росії буде глибокою — це вже зрозуміло», — зауважила директор-розпорядник Фонду.
За її словами, МВФ більше не вважає російський дефолт «малоймовірною подією». Вона також підкреслила: чим більше триватиме російська війна проти України, тим тривалішим буде режим санкцій і більш значимим вплив на її економіку.
«Але я би сказала категорично, що російська економіка переживає гостре скорочення», — додала Георгієва.
Вона також зазначила, що МВФ в операційному плані зараз жодним чином не взаємодіє з росією. «Наш московський офіс (представництво МВФ в росії. — Ред.) також не працює», — сказала Георгієва.