Глава МВФ попередила про наслідки війни росії проти України для світової економіки — Finance.ua

Глава МВФ попередила про наслідки війни росії проти України для світової економіки

Глава МВФ попередила про наслідки війни росії проти України для світової економіки

Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила про наслідки війни росії проти України. Світова економіка тільки почала відновлюватися, але може бути відкинута назад.

Про це повідомляється на сайті МВФ

«Війна в Україні забирає життя мільйонів людей і серйозно впливає на українську економіку. Війна і безпрецедентні санкції, введені проти росії, мають далекосяжні наслідки», — сказала вона.

За її словами, в той час як світова економіка і континент починають відновлюватися після руйнівного впливу пандемії COVID-19, «ця нова криза загрожує звести нанівець частину цього прогресу».

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