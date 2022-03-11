Глава МВФ попередила про наслідки війни росії проти України для світової економіки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Глава МВФ попередила про наслідки війни росії проти України для світової економіки

11.03.2022, 08:34Світ
543
Глава МВФ попередила про наслідки війни росії проти України для світової економікиГлава МВФ попередила про наслідки війни росії проти України для світової економіки
Голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва попередила про наслідки війни росії проти України. Світова економіка тільки почала відновлюватися, але може бути відкинута назад.
Про це повідомляється на сайті МВФ.
«Війна в Україні забирає життя мільйонів людей і серйозно впливає на українську економіку. Війна і безпрецедентні санкції, введені проти росії, мають далекосяжні наслідки», — сказала вона.
За її словами, в той час як світова економіка і континент починають відновлюватися після руйнівного впливу пандемії COVID-19, «ця нова криза загрожує звести нанівець частину цього прогресу».
За матеріалами: РБК-Україна
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.