Зеленський: Після війни відбудуємо все за найкращими проєктами — Finance.ua
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Зеленський: Після війни відбудуємо все за найкращими проєктами

10.03.2022, 15:11
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Зеленський: Після війни відбудуємо все за найкращими проєктами
Президент Володимир Зеленський заявив, що після війни Україна відбудує всі знищені російськими військами міста та села за найкращими архітектурними проєктами.
Про це повідомив Президент Зеленський під час відеозвернення 10 березня.
«Після війни після нашої перемоги ми відбудуємо все, що зруйнував ворог. Дуже швидко. Дуже якісно. Для кожного постраждалого міста буде створено спеціальну державну програму. Для відновлення. Я вже доручив уряду розпочати розробку. Найкращі архітектори. Найкращі компанії. Найкращі проєкти. Для кожного міста!» — сказав Президент.
Обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, Університет Каразіна, Палац праці, Бібліотека Короленка... Ми все відбудуємо! Я обіцяю".
Президент обіцяє, що Чернігів та Суми, Охтирка та Житомир, Ізюм, Маріуполь та всі міста, в які приходило зло, «не бачитимуть і сліду від російського вторгнення».
А всі розбомблені ворогом населені пункти, площі та шляхи будуть такими, що «туди приїжджатимуть усі європейці».
За матеріалами: Економічна Правда
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