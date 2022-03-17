Російські виробники сталі від санкцій ЄС втратять $9 мільярдів — Finance.ua

Сукупні збитки російських виробників сталі внаслідок європейських санкцій становитимуть близько $9 млрд.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та безпеки Spravdi.
«Санкції Євросоюзу стосуватимуться близько 40% експорту російської сталі до Європи, а сукупні збитки її російських виробників становитимуть близько $9 млрд», — наголошується в повідомленні.
Так, «Сєвєрсталь» вже припинила експорт до країн Євросоюзу через санкції. Вона зіткнулася з відмовою європейських клієнтів від закупівлі своєї продукції через санкції щодо основного власника металургійної компанії Олексія Мордашова.