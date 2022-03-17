Російські виробники сталі від санкцій ЄС втратять $9 мільярдів — Finance.ua
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Російські виробники сталі від санкцій ЄС втратять $9 мільярдів

Вчора 11:14Казна та Політика
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Сукупні збитки російських виробників сталі внаслідок європейських санкцій становитимуть близько $9 млрд.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та безпеки Spravdi.
«Санкції Євросоюзу стосуватимуться близько 40% експорту російської сталі до Європи, а сукупні збитки її російських виробників становитимуть близько $9 млрд», — наголошується в повідомленні.
Так, «Сєвєрсталь» вже припинила експорт до країн Євросоюзу через санкції. Вона зіткнулася з відмовою європейських клієнтів від закупівлі своєї продукції через санкції щодо основного власника металургійної компанії Олексія Мордашова.
Європейський ринок важливий для «Сєвєрсталі». Компанія постачала туди 2,5 млн тонн металу і отримувала 34% усієї виручки — близько $3,9 млрд на рік.
За перший день російського вторгнення в Україну втрати Мордашова досягли 4,2 мільярда рублів через зміну біржової вартості цінних паперів.
Як повідомлялося, міжнародні фінансово-аналітичні компанії стверджують, що економіка Росії стрімко наближається до дефолту через небачені санкції та обмеження з боку Заходу.
За матеріалами: Укрінформ
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