рф втратить 3 мільйони барелів власного видобутку нафти через санкції — Finance.ua

рф втратить 3 мільйони барелів власного видобутку нафти через санкції

Вчора 08:33 — Енергетика

Міжнародне енергетичне агентство оцінило нафтові втрати Росії через санкції в 3 млн барелів на добу, при тому що Росія експортує всього 7-8 млн барелів на добу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані МЕА.

«Ми бачимо скорочення загального (російського) експорту на 2,5 млн б/д, з яких на нафту припадає 1,5 млн б/д, а нафтопродукти — на 1 млн б/д», — розповідає МЕА.

Крім того, прогнозується зниження внутрішнього попиту Росії на нафтопродукти. МЕА вважає, що «ці втрати можуть посилитись, якщо заборони або публічний тиск прискоряться».

Росія щодня експортує від 7 до 8 мільйонів барелів нафти та продовольства.

МЕА також знизило свій прогноз світового попиту на нафту на ІІ-IV квартали 2022 року на 1,3 млн б/д. За весь рік компанія знизила свій прогноз зростання на 950 тисяч б/д до 2,1 млн б/д. Тобто в середньому попит, за прогнозом, становитиме 99,7 млн б/д.

Цього року дефіцит пропозиції нафти очікується у розмірі 700 тисяч б/д у другому кварталі.

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