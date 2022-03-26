На двох стільцях: залишившись у рф, Nestlé хоче заробляти й в Україні (список брендів) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

На двох стільцях: залишившись у рф, Nestlé хоче заробляти й в Україні (список брендів)

Вчора 09:44Фондовий ринок
2676
На двох стільцях: залишившись у рф, Nestlé хоче заробляти й в Україні (список брендів)
На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України швейцарська компанія Nestlé ухвалила рішення залишитися на російському ринку.
В компанії вважають, що війна в Україні — це не привід для того, що піти з російського ринку.
«Діяльність не спрямована на отримання прибутку. Це — підтримка принципу забезпечення права на харчування...» — йдеться в заяві Nestlé.
Президент України Володимир Зеленський під час звернення до швейцарського народу, згадав саме Nestlé як компанію, яка продовжує роботу в Росії попри обстріли її армією українських міст.
«Хороша їжа. Хороше життя» — так звучить слоган компанії Nestlé. Вашої компанії, яка відмовляється піти з Росії. Навіть зараз, коли звідти лунають погрози й іншим країнам Європи, вже не тільки нам. Коли звідти доноситься навіть ядерний шантаж", — підкреслив Зеленський.
Однак, Nestlé обмежилася виведенням з російського ринку лише двох брендів — KitKat та Nesquik.
Решта брендів компанії як і раніше будуть широко представлені на прилавках країни-окупанта.
Разом з тим, компанія продовжує активно просувати свою продукцію й на українському ринку.
На сьогодні в Україні продукція Nestlé представлена великим списком брендів:
  • NESCAFÉ,
  • Nesquik,
  • Coffee-mate,
  • Nuts, KitKat,
  • Lion,
  • Purina,
  • Gerber,
  • «Світоч»,
  • «Торчин»,
  • «Мівіна».
За матеріалами: УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.