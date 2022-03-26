На двох стільцях: залишившись у рф, Nestlé хоче заробляти й в Україні (список брендів) — Finance.ua

На двох стільцях: залишившись у рф, Nestlé хоче заробляти й в Україні (список брендів)

Вчора 09:44 — Фондовий ринок

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України швейцарська компанія Nestlé ухвалила рішення залишитися на російському ринку.

В компанії вважають, що війна в Україні — це не привід для того, що піти з російського ринку.

«Діяльність не спрямована на отримання прибутку. Це — підтримка принципу забезпечення права на харчування...» — йдеться в заяві Nestlé.

Президент України Володимир Зеленський під час звернення до швейцарського народу, згадав саме Nestlé як компанію, яка продовжує роботу в Росії попри обстріли її армією українських міст.

«Хороша їжа. Хороше життя» — так звучить слоган компанії Nestlé. Вашої компанії, яка відмовляється піти з Росії. Навіть зараз, коли звідти лунають погрози й іншим країнам Європи, вже не тільки нам. Коли звідти доноситься навіть ядерний шантаж", — підкреслив Зеленський.

Однак, Nestlé обмежилася виведенням з російського ринку лише двох брендів — KitKat та Nesquik.

Решта брендів компанії як і раніше будуть широко представлені на прилавках країни-окупанта.

Разом з тим, компанія продовжує активно просувати свою продукцію й на українському ринку.

На сьогодні в Україні продукція Nestlé представлена великим списком брендів:

NESCAFÉ,

Nesquik,

Coffee-mate,

Nuts, KitKat,

Lion,

Purina,

Gerber,

«Світоч»,

«Торчин»,

«Мівіна».

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