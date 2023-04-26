Nestlé підвищила ціни на 10% найшвидшими темпами за понад 30 років — Finance.ua

Nestlé підвищила ціни на 10% найшвидшими темпами за понад 30 років Сьогодні 07:40 — Фондовий ринок

Nestlé підвищила ціни на 10% найшвидшими темпами за понад 30 років

Група Nestlé за перші три місяці року підвищила ціни на 10% — це найшвидші темпи за більш як 30 років. При цьому обсяги продажів скоротилися мінімально, оскільки споживачі виявилися готовими платити більше за продукти харчування та напої від компанії.

Про це повідомляє Financial Times.

У Nestlé найбільше зростання було в сегментах молочних продуктів, морозива та товарів для свійських тварин, приблизно на 12%.

Загальне зростання цін за квартал на 9,8% відбулося за стрибком на 10,1% за останні три місяці минулого року. Підвищення цін аналогічного масштабу востаннє спостерігалося 1990 року.

Ціноутворення допомогло Nestlé компенсувати несприятливий курс іноземної валюти, збільшивши продажі на 5,6%, до 23,5 млрд швейцарських франків ($26,5 млрд), а вищі за прогнози цифри призвели до зростання акцій Nestlé на 1,5% на початку торгів у Цюріху.

Як стимул для швейцарської групи її так зване реальне внутрішнє зростання (RIG) — показник обсягів продажів — знизилося лише на 0,5% у І кварталі, що є помітним поліпшенням порівняно зі зниженням на 2,6% у попередньому кварталі, коли результати розчарували інвесторів.

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Нагадаємо, виробник розчинної кави Nescafe та шоколадних батончиків KitKat торік підняв ціни на 8,2%, але це не повністю компенсувало вплив зростання витрат на інгредієнти на маржу.

«Наша валова рентабельність знизилася приблизно на 260 базисних пунктів — це величезна сума. У нас є деякі ринки, як-от США та Велика Британія, де ми спостерігаємо сильну інфляцію, а також інші ринки, як-от Китай, і тут, у Європі... де інфляція більш приглушена», — сказав генеральний директор Марк Шнайдер.

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