Ryanair припинив польоти до популярного туристичного регіону

Авіакомпанія Ryanair припинила виконання всіх рейсів до Азорських островів. Це популярний туристичний напрямок, який часто порівнюють із Гаваями. Лоукостер закрив пряме авіасполучення через зростання витрат, зокрема підвищення аеропортових зборів.

Про це повідомляє The Sun.

Причини скасування рейсів

Із 29 березня 2026 року припинено всі рейси до та з Азорських островів. Загалом скасовано шість маршрутів, що вплине приблизно на 400 тис. пасажирів, які щороку відвідують регіон.

У Ryanair раніше зазначали, що ключовими причинами рішення стали зростання зборів за управління повітряним рухом на 120% та запровадження нового туристичного податку.

Позиція авіакомпанії

Комерційний директор Ryanair Джейсон Макгіннесс заявив, що компанія незадоволена підвищенням аеропортових тарифів.

За його словами, оператор аеропортів ANA продовжує збільшувати збори, що негативно впливає на туристичну галузь Португалії, особливо на островах.

У компанії наголосили, що через зростання витрат змушені переорієнтовувати літаки на дешевші аеропорти в інших країнах Європи.

«Унаслідок підвищення витрат ми не маємо іншого вибору, окрім як скасувати всі рейси до Азорських островів із 29 березня 2026 року», — зазначив Макгіннесс.

Після рішення Ryanair регіон втратив прямі бюджетні авіарейси до Лондона, Брюсселя, Лісабона та Порту.

