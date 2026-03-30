0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Ryanair припинив польоти до популярного туристичного регіону

Світ
286
Ryanair припинив польоти до популярного туристичного регіону
Ryanair припинив польоти до популярного туристичного регіону
Авіакомпанія Ryanair припинила виконання всіх рейсів до Азорських островів. Це популярний туристичний напрямок, який часто порівнюють із Гаваями. Лоукостер закрив пряме авіасполучення через зростання витрат, зокрема підвищення аеропортових зборів.
Про це повідомляє The Sun.

Причини скасування рейсів

Із 29 березня 2026 року припинено всі рейси до та з Азорських островів. Загалом скасовано шість маршрутів, що вплине приблизно на 400 тис. пасажирів, які щороку відвідують регіон.
У Ryanair раніше зазначали, що ключовими причинами рішення стали зростання зборів за управління повітряним рухом на 120% та запровадження нового туристичного податку.

Позиція авіакомпанії

Комерційний директор Ryanair Джейсон Макгіннесс заявив, що компанія незадоволена підвищенням аеропортових тарифів.
За його словами, оператор аеропортів ANA продовжує збільшувати збори, що негативно впливає на туристичну галузь Португалії, особливо на островах.
У компанії наголосили, що через зростання витрат змушені переорієнтовувати літаки на дешевші аеропорти в інших країнах Європи.
«Унаслідок підвищення витрат ми не маємо іншого вибору, окрім як скасувати всі рейси до Азорських островів із 29 березня 2026 року», — зазначив Макгіннесс.
Після рішення Ryanair регіон втратив прямі бюджетні авіарейси до Лондона, Брюсселя, Лісабона та Порту.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що британська споживча організація Which? оприлюднила щорічний рейтинг задоволеності авіакомпаніями. В опитуванні взяли участь понад 5,5 тисячі пасажирів, які оцінювали якість сервісу, комфорт, організацію польоту, комунікацію під час затримок і прозорість цін. Результати виявилися невтішними для популярних серед українців європейських лоукостерів — Ryanair та Wizz Air опинилися серед аутсайдерів у категорії коротких рейсів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
RyanairПодорожі
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems