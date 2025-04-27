Чи всіх членів сімʼї потрібно вносити до заяви на допомогу ВПО — Finance.ua

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Чи всіх членів сімʼї потрібно вносити до заяви на допомогу ВПО

Особисті фінанси
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Чи всіх членів сімʼї потрібно вносити до заяви на допомогу ВПО
Чи всіх членів сімʼї потрібно вносити до заяви на допомогу ВПО
Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповіли, чи включати в заяву про призначення допомоги на проживання ВПО членів сім’ї, які, відповідно до Порядку надання допомоги на проживання ВПО, не включаються до її складу при вирішенні питання про призначення однойменної допомоги.

На що впливає чисельність членів сімʼї

Зазначається, що допомога на проживання ВПО призначається на 6 місяців і виплачується одному з членів сім’ї, визначеному як уповноважена особа.
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Проте чисельність членів сім’ї впливає не лише на загальний розмір виплат, які нараховуватимуть уповноваженій особі, а передусім — на те, чиї доходи будуть враховуватися при вирішенні питання про продовження виплат.
До складу не включаються особи, які:
  • перебувають на повному державному утриманні;
  • не проживають разом із отримувачами та не пов’язані з ними спільним побутом, що підтверджено документально, або сплачують аліменти;
  • зникли безвісти;
  • перебувають у полоні;
  • перебувають за кордоном/депортовані за межі України;
  • перебувають на тимчасово окупованих територіях, зазначених у Переліку;
  • особи, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, а також працівники правоохоронних органів, військовослужбовці і працівники Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, МВС, Національної поліції, особи рядового і начальницького складу ДСНС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, військових формувань, утворених відповідно до закону, які беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, крім осіб та членів їх сімей, які відповідно до законодавства отримують компенсацію за піднайом (найом, оренду) житлових приміщень як внутрішньо переміщені особи.

Чи потрібно включати таких осіб в заяву про призначення допомоги

У п. 20−1 Порядку вказано так: «в заяві зазначаються відомості про осіб, які входять до складу сім’ї, у тому числі малолітніх/неповнолітніх дітей, які перемістилися (народилися після переміщення) разом з уповноваженою особою…»
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Тобто, якщо тлумачити буквально, то в заяві зазначаємо лише тих осіб, які перемістилися разом з уповноваженою особою і на яких, в тому числі, уповноважена особа подає заяву на призначення допомоги.
На практиці часто виникають ситуації, коли орган соцзахисту/ЦНАП вказують на необхідність внесення таких членів сім’ї в заяву і зобовʼязують додавати документи, які слугують доказами для невключення окремих осіб до членів сім’ї в розумінні Порядку і відповідно, дозволяють не враховувати їх дохід до сукупного доходу сім’ї.

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Фахівці рекомендують буквально слідувати Порядку і не зазначати таких людей в заяві, але обов’язково додавати підтвердні документи, аби їх не включали до складу сім’ї (наприклад, документ, що підтверджує факт мобілізації, документи, що підтверджують безпосередню участь в бойових діях за період, дохід за який береться до уваги при призначенні виплат тощо).
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Якщо особа вказала в заяві всіх членів сім’ї, але надала документи, які дають підстави не включати їх до складу сім’ї — це не буде помилкою, проте, якщо такі документи не додані — це може мати наслідком відмову в призначенні допомоги.
Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи тепер можуть самостійно розрахувати орієнтовний розмір субсидії на оренду житла: Міністерство соціальної політики запустило онлайн-калькулятор.
За матеріалами:
Finance.ua
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