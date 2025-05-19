Продаж авто, придбаного у шлюбі: як уникнути судових спорів — Finance.ua

Продаж авто, придбаного у шлюбі: як уникнути судових спорів Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

Продаж авто, придбаного у шлюбі: як уникнути судових спорів

Трапляються непоодинокі випадки, коли чоловік чи дружина відчужують автомобіль, який придбано під час шлюбу, без згоди другого з подружжя чи колишнього з подружжя.

Більшу кількість договорів купівлі-продажу автомобілів укладають тільки у сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України та не посвідчують нотаріально. Письмову згоду другого з подружжя відповідно до порядку у сервісних центрах не вимагають.

Однак, якщо продавець не домовився з другим із подружжя про продаж і зробив це приховано, то для нього це може потягнути за собою певні юридичні наслідки.

«Адже майно, яке набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. Дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Вони розпоряджаються таким майном за взаємною згодою», — пояснюють у Мін’юсті.

Для укладення договору стосовно спільного майна, який потребує нотаріального посвідчення і (або) держреєстрації, а також який стосується цінного майна, необхідна письмова згода другого з подружжя. Згода має бути нотаріально засвідчена, якщо договір буде нотаріально посвідчуватися і (або) проходитиме державну реєстрацію.

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Правочин щодо розпорядження спільним майном, вчинений одним із співвласників, може бути визнаний судом недійсним за позовом іншого співвласника у разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень.

Які можуть бути наслідки:

договір може бути визнаний судом недійсним;

другий із подружжя має право вимагати через суд половину вартості авто.

У відомстві зауважують, що розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу. Розпоряджання майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності, після розірвання шлюбу здійснюється співвласниками виключно за взаємною згодою. Тобто лише після вирішення питання про поділ майна, яке є спільною сумісною власністю, виділення конкретних часток кожному зі співвласників, таке майно набуває статусу спільної часткової власності чи особистої приватної власності.

Водночас не все майно, яке з’явилося під час подружнього життя є спільною сумісною власністю. Так, якщо авто було подароване, успадковане чи куплене за власні кошти — воно є особистою приватною власністю.

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