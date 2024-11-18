Як ділять борги при розлученні — Finance.ua

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Як ділять борги при розлученні

Особисті фінанси
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Як ділять борги при розлученні
Як ділять борги при розлученні
За Сімейним і Цивільним кодексами все майно, набуте під час подружнього життя, вважається спільною власністю чоловіка і дружини. Отже, при розлученні ділиться порівну. З одного боку, це правило поширюється на борги також, а з іншого — кредитні зобов’язання не завжди лягають на плечі обох.
Про це розповіла адвокат Катерина Коваленко.

Як ділять борги при розлученні

До переліку майна, яке потрібно розділити відповідно до закону при розлученні, входять не лише матеріальні цінності, але й спільна права та обов’язки.
Відповідальні органи повинні визначити предмет поділу між чоловіком і дружиною, а потім встановити частку, що належить кожному з подружжя.
У випадку активного кредитного зобов’язання обидні сторони повинні сплатити борг у рівних частинах. Але з правила існує виняток: важливо врахувати, на що бралися і витрачалися кошти. Залежно від того, сімейний борг чи особистий, суд визначить, хто його зобов’язаний сплатити.
«Якщо кредит не витрачений на спільні потреби чи цілі родини, то вважається особистим. Приміром, дружина чи чоловік придбали в кредит мобільний телефон для власних потреб — такий кредит буде віднесено до особистого, якщо інша зі сторін не виступила поручителем», — зауважила Катерина Коваленко.
Також не підлягають поділу борги:
  • спадкові;
  • які виникли до моменту одруження;
  • пов’язані з приватизацією житла чи земельної ділянки;
  • отримані без відома/згоди другого з подружжя і витрачені на особисті потреби;
  • отримані після розлучення;
  • набуті під час фактичного припинення сімейних відносин між чоловіком і дружиною, але до офіційного оформлення документів про розлучення.
Виходить, якщо кредит взяли в інтересах сім’ї, а витратили на власні забаганки, то борг не стає спільною власністю чоловіка і дружини. У протилежному випадку обов’язок повернути борг за договором лягає на плечі обох сторін у рівних пропорціях — 50\50. Звісно, треба буде довести в судовому порядку, що кредит з’явився без відома партнера чи його використали на потреби, не пов’язані з сімейними.
За матеріалами:
Novyny.live
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