Uber та китайська Momenta тестуватимуть повністю безпілотні автомобілі у Німеччині Сьогодні 23:49 — Технології&Авто

Uber та китайська Momenta тестуватимуть повністю безпілотні автомобілі у Німеччині

У 2026 році Uber разом із партнером Momenta почне випробування повністю безпілотних автомобілів у Мюнхені. Машини четвертого рівня автономності зможуть пересуватися без водіїв безпеки в межах визначеної території. Якщо випробування пройдуть успішно, компанії планують розширити сервіс на інші європейські міста.

Momenta базується в Шанхаї, де вже працює власний сервіс роботаксі. Раніше цього року Uber дозволила додати роботи Momenta до своєї платформи, проте лише в містах поза США та Китаєм. На початковому етапі запуску за кермом будуть оператори безпеки, однак надалі планується повний перехід до безпілотного режиму.

Читайте також Saab розробила ракету для перехоплення безпілотників

Компанія отримує фінансування від SAIC Motor, GM, Toyota, Mercedes-Benz і Bosch і постачає програмне забезпечення для систем допомоги водію кільком автовиробникам, серед яких Mercedes і BMW.

Попри те, що Європа відстає від США та Китаю у розвитку роботаксі, ринок починає активізуватися. Крім Uber і Momenta, у 2026 році китайська компанія Baidu та американська Lyft планують запустити безпілотні таксі у Великій Британії та Німеччині. Volkswagen кілька років тестує автономні машини в Німеччині й оголосила про запуск власного сервісу роботаксі в Лос-Анджелесі разом з Uber у 2026 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.