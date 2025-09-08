0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Uber та китайська Momenta тестуватимуть повністю безпілотні автомобілі у Німеччині

Технології&Авто
9
Uber та китайська Momenta тестуватимуть повністю безпілотні автомобілі у Німеччині
Uber та китайська Momenta тестуватимуть повністю безпілотні автомобілі у Німеччині
У 2026 році Uber разом із партнером Momenta почне випробування повністю безпілотних автомобілів у Мюнхені. Машини четвертого рівня автономності зможуть пересуватися без водіїв безпеки в межах визначеної території. Якщо випробування пройдуть успішно, компанії планують розширити сервіс на інші європейські міста.
Momenta базується в Шанхаї, де вже працює власний сервіс роботаксі. Раніше цього року Uber дозволила додати роботи Momenta до своєї платформи, проте лише в містах поза США та Китаєм. На початковому етапі запуску за кермом будуть оператори безпеки, однак надалі планується повний перехід до безпілотного режиму.
Читайте також
Компанія отримує фінансування від SAIC Motor, GM, Toyota, Mercedes-Benz і Bosch і постачає програмне забезпечення для систем допомоги водію кільком автовиробникам, серед яких Mercedes і BMW.
Попри те, що Європа відстає від США та Китаю у розвитку роботаксі, ринок починає активізуватися. Крім Uber і Momenta, у 2026 році китайська компанія Baidu та американська Lyft планують запустити безпілотні таксі у Великій Британії та Німеччині. Volkswagen кілька років тестує автономні машини в Німеччині й оголосила про запуск власного сервісу роботаксі в Лос-Анджелесі разом з Uber у 2026 році.
За матеріалами:
mezha.media
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems