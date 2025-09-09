General Motors планує скоротити виробництво електромобілів Сьогодні 01:45 — Технології&Авто

General Motors планує скоротити виробництво електромобілів

General Motors оголосила про плани зменшити випуск електричних моделей, попри рекордні продажі в серпні.

Про це повідомляє The Verge

Йдеться про скорочення кількох моделей:

Cadillac Lyriq,

Vistiq,

Chevy Bolt EV.

Причина — прогнозоване різке зниження попиту на електромобілі після завершення дії федеральної податкової пільги у розмірі 7 500 доларів США, що діяла для покупців нових електрокарів. Саме ця пільга стала ключовим фактором стимулювання продажів, адже вартість електромобілів досі вища за бензинові аналоги.

Що відомо про скорочення

Виробництво Lyriq та Vistiq на заводі в Спрінг-Гілл (Теннессі) буде зупинене у грудні.

Додатково компанія планує призупинити виробництво на тиждень у жовтні та листопаді.

Протягом перших п’яти місяців 2026 року виробництво також сповільниться, що призведе до тимчасового скорочення однієї робочої зміни.

Запуск другої зміни на заводі поблизу Канзас-Сіті, де мали виробляти Chevy Bolt EV, відкладений на невизначений термін.

Попит зростає, але ринок нестабільний

Попри обережні прогнози, у GM зазначають, що продажі електромобілів поступово зростають. Так, серпень став рекордним місяцем за обсягами продажів EV у компанії. Водночас керівництво визнає: майбутнє ринку виглядає непевним.

«Ми майже напевно побачимо менший ринок електромобілів протягом деякого часу, і ми не будемо перевиробляти», — заявив старший віцепрезидент GM та президент компанії у Північній Америці Дункан Олдред.

Контекст

Ще у травні редактор відділу транспорту Andrew J. Hawkins зазначав, що США значно відстають від Китаю та інших розвинених країн за рівнем інвестицій у чисту енергетику. І скорочення виробництва електромобілів найбільшим американським автовиробником може лише посилити це відставання.

