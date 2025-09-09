0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

General Motors планує скоротити виробництво електромобілів

Технології&Авто
18
General Motors планує скоротити виробництво електромобілів
General Motors планує скоротити виробництво електромобілів
General Motors оголосила про плани зменшити випуск електричних моделей, попри рекордні продажі в серпні.
Про це повідомляє The Verge.
Йдеться про скорочення кількох моделей:
  • Cadillac Lyriq,
  • Vistiq,
  • Chevy Bolt EV.
Причина — прогнозоване різке зниження попиту на електромобілі після завершення дії федеральної податкової пільги у розмірі 7 500 доларів США, що діяла для покупців нових електрокарів. Саме ця пільга стала ключовим фактором стимулювання продажів, адже вартість електромобілів досі вища за бензинові аналоги.

Що відомо про скорочення

  • Виробництво Lyriq та Vistiq на заводі в Спрінг-Гілл (Теннессі) буде зупинене у грудні.
  • Додатково компанія планує призупинити виробництво на тиждень у жовтні та листопаді.
  • Протягом перших п’яти місяців 2026 року виробництво також сповільниться, що призведе до тимчасового скорочення однієї робочої зміни.
  • Запуск другої зміни на заводі поблизу Канзас-Сіті, де мали виробляти Chevy Bolt EV, відкладений на невизначений термін.

Попит зростає, але ринок нестабільний

Попри обережні прогнози, у GM зазначають, що продажі електромобілів поступово зростають. Так, серпень став рекордним місяцем за обсягами продажів EV у компанії. Водночас керівництво визнає: майбутнє ринку виглядає непевним.
Читайте також
«Ми майже напевно побачимо менший ринок електромобілів протягом деякого часу, і ми не будемо перевиробляти», — заявив старший віцепрезидент GM та президент компанії у Північній Америці Дункан Олдред.

Контекст

Ще у травні редактор відділу транспорту Andrew J. Hawkins зазначав, що США значно відстають від Китаю та інших розвинених країн за рівнем інвестицій у чисту енергетику. І скорочення виробництва електромобілів найбільшим американським автовиробником може лише посилити це відставання.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems