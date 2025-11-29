Uber переходить на роботизовану доставку в Європі
Сфера доставки їжі у Європі готується до технологічної революції: компанія Uber уклала партнерство з естонською фірмою Starship Technologies, щоб розпочати надавати послуги з доставки за допомогою автономних роботів.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як працюватиме роботизована доставка Uber
Ця співпраця дозволить Uber обійти зростаючі витрати на робочу силу та прискорити час доставки, використовуючи інноваційні технології Starship.
Роботизована доставка, яка вже стала знайомою у деяких університетських містечках США та містах Європи, тепер буде інтегрована в платформу Uber Eats.
Starship Technologies, відома своїми невеликими шестиколісними автономними роботами, які використовують камери, сенсори та GPS для навігації.
На першому етапі Uber планує зосередитися на доставці з ресторанів та невеликих магазинів у густонаселених міських районах.
Завдяки співпраці з Uber Starship отримає доступ до величезної клієнтської бази та зможе значно масштабувати свою діяльність у Європі.
Рішення Uber про перехід до автономної доставки є відповіддю на економічні виклики.
Зростання мінімальної заробітної плати та високі витрати на утримання кур’єрів змушують компанії шукати більш ефективні та економічно вигідні рішення.
Роботи можуть забезпечити надзвичайно швидку доставку на короткі відстані, оскільки вони не стоять у заторах і працюють безперервно.
Хоча інтеграція роботів Starship розпочнеться поетапно, це партнерство знаменує собою важливий крок до автоматизації «останньої милі» доставки у найбільших містах Європи.
