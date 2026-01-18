ТОП-10 найбільших онлайн-ритейлерів України

0 800 307 555
За три квартали 2025 року у сфері роздрібної онлайн-торгівлі в Україні зареєстрували 18,2 тис. нових ФОП, що на 62,3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільший сплеск припав на другий квартал 2025-го, коли з’явилося 8236 нових підприємців. Це рекордний показник за весь час спостережень.
Про це свідчать дані дослідження YouControl.Market.

Хто очолює ринок

Станом на кінець 2025 року в українській онлайн-торгівлі налічується близько 77,4 тис. активних ФОП і приблизно 3,2 тис. компаній. Кількість новостворених юридичних осіб за рік зросла на 6−7%.
За 9 місяців минулого року найбільші онлайн‑ритейлери заробили майже 40 млрд грн, із яких 30,2 млрд грн виручки (76%) припадає на дві компанії корпоративної групи Rozetka.
ТОП-10 найбільших онлайн ритейлерів:
  1. ТОВ «Розетка.уа» — виторг компанії за три квартали 2025 року досяг 21,1 млрд грн.
  2. ТОВ ОТК «Європлюс» — оператор роздрібної мережі магазинів Rozetka (офлайн-точки видачі та супутні магазини). Виторг цього підприємства станом на кінець вересня 2025 року склав 9,1 млрд грн.
  3. ТОВ «Мейкап трейдинг» — онлайн-магазин косметики та парфумерії. За 9 місяців 2025 року Makeup отримав 3,5 млрд грн виторгу.
  4. ТОВ «Маудау» — маркетплейс повсякденних товарів MAUDAU, який входить у корпоративну групу Fozzy Group. За 3 квартали 2025-го Маудау досяг 2,2 млрд грн виторгу.
  5. ТОВ «Укрзоогруп» — онлайн ритейлер Pethouse в сегменті зоотоварів, який вже за січень-вересень 2025-го заробив 1,13 млрд грн.
  6. ДП «Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля» — книгорозповсюджувач (бренд КСД). За 3 квартали 2025 Клуб сімейного дозвілля отримав 1,04 млрд грн доходу.
  7. ТОВ «Якабу ритейл» — оператор української інтернет-книгарні Yakaboo.ua. За три квартали 2025 року виторг становить — 427 млн грн.
  8. ТОВ «Є-зоо: ми любимо тварин» — онлайн-магазин у сфері зоотоварів, який працює під брендом E-Zoo. За 3 квартали 2025 року компанія отримала 427 млн грн виручки.
  9. ТОВ «Петексперт» — спеціалізований онлайн-ритейлер товарів для тварин, відомий під брендом Petslike. За 9 місяців 2025 року — 420 млн грн.
  10. ТОВ «Джимбім Україна» — компанія, що працює на українському ринку під брендом міжнародного інтернет-ритейлера GymBeam, який спеціалізується на реалізації спортивного харчування, вітамінів, товарів для фітнесу та здорового способу життя. Виручка станом на кінець III кв. 2025 становить 413 млн грн.

Географія онлайн-торгівлі

За даними аналітиків, понад 50% всіх компаній галузі та найбільшу кількість ФОП зареєстровано у Києві.
Високу ділову активність також демонструють Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська та Львівська області, які разом формують близько 80% українського онлайн-ритейлу.
