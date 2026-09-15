«Укртелеком» запускає віртуального мобільного оператора Сьогодні 12:33 — Фондовий ринок «Укртелеком» запускає віртуального мобільного оператора

Найбільший у країні оператор фіксованого зв’язку «Укртелеком» повідомив про початок запуску віртуального мобільного оператора під брендом U Mobile.

Новий віртуальний мобільний оператор містить лінійку тарифних планів «Сімка», що передбачає можливість для спілкування в месенджерах, перегляду відеоконтенту та роботи.

Зазначається, що відповідна лінійка представлена двома тарифними планами «Сімка 15» та «Сімка 60» з включеними 15 ГБ та 60 ГБ мобільного інтернету на місяць. У межах цих тарифів для користувачів будуть доступні 500 хв на дзвінки по Україні та 15 SMS.

В «Укртелеком» пояснили, що в U Mobile передбачатиметься розрахунок за повний календарний місяць — з 1-го по останнє число, тоді як трійка операторів мобільного зв’язку базує свої тарифи на періоді у 4 тижні.

У межах віртуального мобільного оператора тарифний план «Сімка 60 «також буде доступна користувачам у складі пакетної послуги «Оптика+Сімка», йдеться у релізі компанії.

На сайті U Mobile уточнюється, що усі діючі абоненти бренду 3Mob продовжать отримувати послуги мобільного зв’язку на поточних умовах обраних ними тарифних планів без жодних змін.

Водночас у повідомленні U Mobile пояснюють, що із моменту запусу тарифних планів від новоствореного бренду мобільного зв’язку послідовним кроком є припинення підключення нових абонентів тарифних планів бренду 3Mob.