Кількість фінкомпаній в Україні продовжує стало скорочуватись — НБУ Сьогодні 15:44 — Фондовий ринок Кількість фінкомпаній в Україні продовжує стало скорочуватись — НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в серпні 2026 року зменшилася на 10 установ — до 717, а кількість банків, що мають банківську ліцензію, не змінилася та становить 59.

Про це свідчать дані НБУ

Упродовж серпня Національний банк за ініціативою заявника анулював усі ліцензії одному страховику non-life, двом фінансовим компаніям та трьом кредитним спілкам. Водночас примусово анульовано ліцензії трьом фінансовим компаніям, а також відмовлено у видачі ліцензії одній фінансовій компанії.

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Із відповідних реєстрів примусово виключено п’ять фінансових компаній, водночас за ініціативою заявника з реєстру виключено три кредитні спілки, одну страхову компанію non-life та одного страхового брокера.

Національний банк у серпні розширив обсяг ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг двом фінансовим компаніям та звузив обсяг ліцензії чотирьом фінансовим компаніям.

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Станом на 01 вересня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працюють 378 фінансових компаній (було 383), 43 страховики non-life (було 44), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом (кількість не змінилася), 96 ломбардів (кількість не змінилася), 76 кредитних спілок (було 79), один лізингодавець (кількість не змінилася), 40 страхових брокерів (було 41), 72 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп (14) зменшилася на одну. Водночас кількість небанківських фінансових груп залишилася незмінною — 40.

На платіжному ринку діють 13 платіжних систем, створених резидентами (кількість не змінилася), серед них дві державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних платіжних систем (кількість не змінилася).

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