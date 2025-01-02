Dacia Sandero знову очолив європейські продажі — Finance.ua

Dacia Sandero знову очолив європейські продажі Сьогодні 00:23 — Фондовий ринок

У листопаді обсяг продажів моделі становив 22 014 одиниці, що на 8% більше, ніж рік тому. На другому місці — Tesla Model Y, чиї продажі зросли на 1% і становили 17 654 одиниці. Про це повідомляє UAmotors.

Хто ще увійшов до рейтингу

Далі розташувався Volkswagen Golf — 17 530 одиниць, що на 11% більше, ніж у листопаді минулого року. Слідом ідуть Renault Clio — 17 213 європейських покупців (зростання на 7%), а також Peugeot 208 — 16 798 примірників (зростання на 43%).

До рейтингу найбільш продаваних у Європі моделей також увійшли Volkswagen T-Roc (16 581 одиниць; зростання на 18%), Toyota Yaris Cross (16 442; зростання на 7%), Volkswagen Tiguan (16 116; зростання на 52%), Toyota Yaris (15 356; зростання на 20%) і Dacia Duster (14 052; зростання на 15%).

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