Три моделі Dacia оновляться у 2025 році — Finance.ua

Три моделі Dacia оновляться у 2025 році Сьогодні 02:49 — Технології&Авто

Три моделі Dacia оновляться у 2025 році

У 2025 році Dacia представить дуже важливі новинки. Наразі марка зосереджується на оновленні Jogger, Sandero та Logan.

Нещодавня презентація нового Dacia Bigster стала кульмінацією модельної революції, розпочатої Dacia на початку 2021 року. Амбітні плани вже показали вищезгаданий Bigster, оновлений Dacia Duster та рестайлінговий Dacia Spring.

Відповідно до стратегії бренду у наступному році оновлення отримають Jogger, Sandero та Logan.

Фейсліфтинг Dacia Jogger

motorcar.com.ua

Минуло вже кілька років із моменту дебюту Jogger у вересні 2021-го. Сімейний автомобіль із дизайном «кросовера», який одразу знайшов європейського покупця завдяки ціні, практичності та місткості салону до семи дорослих пасажирів. Але минув час і цю модель необхідно оновити.

Jogger отримає фейсліфтинг у середині генерації, що дозволить цьому першому поколінню зустрітися з рештою комерційного життя попереду. Процес розробки триває, як демонструють ці останні шпигунські фотографії. Він дебютує з дизайном, технологічним обладнанням і вдосконаленою технічною пропозицією.

Дебют оновленого Jogger відбудеться в першій половині 2025 року.

Оновлення Dacia Sandero

motorcar.com.ua

У 2025 році модель Sandero має також відновити частину втраченої популярності. Третє покоління Sandero з’явилося в 2020 році.

І хоча в 2022 році воно отримало дуже незначне оновлення, щоб адаптуватися до нового корпоративного іміджу Dacia, у 2024 році дебютував справжній фейсліфтинг.

Відомо, що Dacia працює над оновленням Sandero. Однак, як це зазвичай буває для румунського бренду, робиться все можливе, щоб прототипи не були сфотографовані на етапі розробки. Як і у випадку з Jogger, Sandero дебютує зі змінами у зовнішньому дизайні, технологічному обладнанні та техниці.

Рестайлінг Dacia Logan

motorcar.com.ua

Актуальне третє покоління Logan дебютувало разом із Sandero ще в 2020 році. Й хоча в Україну новий Logan приїхав лише минулого місяця (під назвою Renault Taliant), в Європі вже готується суттєве оновлення моделі.

Dacia Logan більше орієнтований на Східну Європу, найбільше примірників продається саме у Румунії. Гіпотетичне четверте покоління Logan не входить у майбутні плани Dacia, але нинішня модель буде оновлена, як і Sandero.

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