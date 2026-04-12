Чи можна залишати зарядний пристрій у розетці без телефону

Навіть коли телефон не заряджається, зарядний пристрій продовжує перебувати під напругою. Це означає, що його внутрішні компоненти залишаються активними і зазнають постійного так званого електричного стресу.
Про це пише How-To Geek.

Що буде, якщо постійно залишати зарядний пристрій у розетці

Одним з головних факторів зносу електроніки залишається температура. Навіть мінімальне, але постійне нагрівання прискорює хімічні процеси всередині компонентів. Тому зарядний пристрій, який не відключають від мережі, зношується швидше, ніж той, який використовують тільки за потреби.
Згодом це може призвести до того, що адаптер перестає нормально заряджати пристрій або працює з перебоями.
Причому, на відміну від деяких інших пристроїв, зарядні пристрої не ремонтуються. У разі поломки їх просто замінюють. І це може бути неприємно, особливо якщо мова йде про оригінальні або швидкі адаптери, вартість яких може бути досить високою.
Окрема проблема — недорогі або несертифіковані адаптери. Вони часто збираються з дешевших компонентів і не проходять суворих перевірок безпеки.
В умовах постійного підключення такі пристрої можуть сильніше перегріватися і швидше виходити з ладу, а в гірших випадках — створювати ризик короткого замикання.
Крім електроніки, є й практична сторона. Постійно увімкнений зарядний пристрій стирчить із розетки, може заважати, бути зачепленим ногою або випадково пошкоджений. У деяких випадках це призводить не тільки до поломки адаптера, але й до пошкодження самої розетки.
Якщо не хочеться щоразу виймати адаптер із розетки, альтернативою може стати «розумна» розетка. Вона дозволяє повністю відключати живлення в потрібний момент, не торкаючись самої зарядки фізично. Це знижує постійне навантаження і допомагає продовжити термін її служби.
За матеріалами:
УНІАН
