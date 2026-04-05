0 800 307 555
укр
Чому експерти радять вимикати Always On Display на смартфонах

Технології&Авто
1550
Функція Always On Display на смартфоні
Функція Always On Display, яка постійно тримає частину екрана активною, вважається зручною для швидкого перегляду часу та сповіщень, але водночас вона може помітно скорочувати автономність смартфона. За постійно ввімкненого AOD втрата заряду протягом дня може сягати приблизно 10−15%, а сама функція часто дублює те, що й без того доступно на екрані блокування або смартгодиннику.
Про це пише MakeUseOf.

Чому Always On Display вважають зайвим для більшості користувачів

AOD використовується вже понад десять років і подається як спосіб постійно бачити годинник, окремі іконки сповіщень або іншу базову інформацію без повного пробудження телефона.
Читайте також
Але критики цієї функції вважають, що вона радше створює зайвий фоновий подразник і привчає користувача ще частіше дивитися на екран.
Основний аргумент проти AOD пов’язаний із тим, що для більшості сценаріїв ця функція не є справді необхідною.
Щоб побачити час або сповіщення, достатньо торкнутися екрана, розбудити телефон підняттям або просто подивитися на смартгодинник, якщо він є. Через це постійно активний дисплей сприймається як дублювання вже наявних способів доступу до тієї самої інформації.
Найпомітніший недолік Always On Display — додаткове споживання енергії. Навіть на смартфонах з AMOLED-екранами, де енергію витрачають лише активні пікселі, використання AOD все одно може коштувати приблизно 10−15% заряду на день.
Читайте також
На практиці це означає, що телефон, який зазвичай доживає до вечора з 30% батареї, з AOD може залишатися вже з 15−20%.
Сучасні енергоефективні LTPO-дисплеї частково пом’якшують цю проблему, оскільки можуть знижувати частоту оновлення до 1 Гц. Але навіть у такому випадку AOD не перестає бути додатковим навантаженням на акумулятор.
Always On Display у більшості випадків не дає достатньої практичної користі, щоб виправдати втрату заряду і постійне фонове відволікання. Особливо це стосується смартфонів, де AOD показує навіть затемнені шпалери, що ще більше збільшує енергоспоживання через підсвічування великої кількості пікселів.
Тому функцію варто розглядати не як обов’язкову ознаку «просунутого» смартфона, а як опцію, яку без особливих втрат можна вимкнути.
За матеріалами:
Novyny.live
Смартфони
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems