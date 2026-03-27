В Україні з’явився новий бренд захищених смартфонів (фото)

Robotics Distribution представив новий бренд захищених смартфонів RugOne і став ексклюзивним дистриб’ютором бренду RugOne в Україні.



Ще восени 2025 року бренд гучно заявив про себе під час виставки IFA у Берліні, продемонструвавши світу нове бачення технологій для активного відпочинку — смартфони Xever 7 та Xever 7 Pro.

Особливості

Змінна батарея. Її легко можна замінити впродовж декількох секунд, не вимикаючи пристрій. Під час заміни батареї телефон ненадовго переходить у режим енергозбереження, призупиняючи роботу програм, але всі фонові дані зберігаються.

Така інновація забезпечує безперервне користування смартфоном, суттєво подовжує його термін служби та створює новий рівень зручності.

Кожна батарея має ємність 5550 мА·год та клас енергоефективності A за стандартом ЄС. Відтак час роботи смартфона в режимі очікування може складати до 333 годин, в режимі розмови — 33 години, в режимі відеоперегляду — 8 годин.

Заряджається пристрій за допомогою спеціальної стації для смартфона та додаткової батареї.

Сучасні технології зв’язку

Підтримка eSIM дає максимальну гнучкість у керуванні мобільними тарифами з можливістю змінювати операторів або додавати локальні під час подорожей без зайвої потреби у фізичних SIM-картах.

Для сценаріїв з повною відсутністю мережі бренд інтегрував функцію офлайн голосового зв’язку через peer-to-peer Bluetooth-з'єднання.

Це дуже зручно для туристів, альпіністів і всіх, хто вирушає у віддалені місця, гарантуючи зв’язок саме тоді, коли він найбільш потрібен.

Захищеність від падінь та стійкість до води

RugOne створений для використання в екстремальних умовах. Смартфон має максимальний рівень захисту від пилу, впливу води під високим тиском і температурою на рівні ІР69К.

Військовий стандарт MIL-STD-810G/H робить смартфони RugOne стійкими до ударів, вібрацій, падінь з висоти 2 метрів. Надійне рішення для тих, хто займається активним спортом та використовує смартфон під час трейлів, хайкінгу, подорожей тощо.

Ступінь захисту IP68 гарантує повну герметичність під час занурення у воду до 2 метрів протягом 30 хвилин. При цьому камера смартфона продовжує працювати без використання захисного чохла, що дозволяє зробити унікальні підводні знімки.

Сенсор екрана чутливий навіть під час роботи у рукавичках товщиною до 1,5 мм, що максимально зручно використовувати фахівцям у сферах будівництва, геодезії, енергетики, аграрному та інших напрямках.

Камера з тепловізійним баченням

Окрім живлення та максимальної захищеності, смартфони RugOne оснащені преміальними функціями. Зокрема, Xever 7 та Xever 7 Pro мають яскравий 6.67-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц, який забезпечує неймовірно плавне та насичене зображення.

Технологічна родзинка пристроїв — оновлена система камер, зокрема, з тепловізійними функціями:

фронтальна камера 32 МП для чітких селфі;

основна AI-камера 50 МП оснащена оптичною стабілізацією зображення (OIS) та електронною стабілізацією (EIS) для безперебійної зйомки під час руху.

Можливості

Модель Xever 7 Pro здатна бачити вночі завдяки тепловізійній камері FLIR і відкриває такі можливості:

орієнтуватися в абсолютній темряві та отримувати вирішальну перевагу в умовах низької освітленості;

виявляти приховані загрози, виявляючи перегрів обладнання, несправні компоненти або потенційні ризики займання;

відстежувати теплові сліди тварин, шукати загублене спорядження чи вибирати ідеальне місце для табору за тепловими показниками;

підвищувати ефективність роботи під час професійних інспекцій та побутових перевірок.

